Türk Devletleri Teşkilatı Ülkeleri Basın Müşavirlikleri Semineri Başladı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin ilgili bakanlık ve devlet kurumlarının basın müşavirleri ile medya temsilcilerinin katıldığı "Basın Müşavirlikleri 2024: Ulusal ve Uluslararası Deneyim" konulu seminer başladı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan Enformasyon ve Kitle İletişim Ajansı Başkanı Asad Hocayev, AA Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ile AA Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel'in de hazır bulunduğu seminerde TDT üyesi ülkelerin basın ve enformasyon kurumlarının yetkilileri ile bakanlık ve devlet kurumlarının basın müşavirleri ve medya temsilcileri yer alıyor.

Seminerin açılışında konuşan Hocayev, dünyanın şiddetle değiştiği bir dönemde dili, dini ve gelenek-görenekleriyle birbirlerine sıkıca bağlı Türk halklarının farklı konularda işbirliği yapmaları ve ortak tutum sergilemelerinin önemli olduğunu söyledi.

Hocayev, TDT ile işbirliğini artırmanın, Özbekistan'ın komşu ve diğer ülkelerle çok yönlü ilişkilerinin geliştirilmesinde yeni imkanlar sunduğunu vurguladı.

Büyükelçi Bekar da tam teşekküllü hükümetlerarası örgüt olan TDT'nin Türk halkları arasında çok taraflı işbirliğini destekleme konusunda büyük ilerleme kaydettiğini belirtti.

Medya ve bilginin dünyadaki rolünün her zamankinden daha önemli olduğunu dile getiren Bekar, TDT üyeleri arasında bilgi ve medya alanında işbirliğini geliştirmenin önemine dikkati çekti.

Bekar, Türk dünyasında kamu diplomasisinin kullanılması, dezenformasyonla mücadele, medya uzmanlarına yönelik değişim programları ve eğitim kurslarının düzenlenmesinin öncelikli işbirliği alanlarından olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Bekar, yalan haber ve dezenformasyona karşı ortak mücadelede medya profesyonellerine yönelik işbirliğini güçlendirecek eğitim ve değişim programlarının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Etkinlikte AA'nın global faaliyetlerini içeren sunum yapıldı

AA Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çağlar, seminere ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının ana temasının TDT medya kuruluşlarının birbirleriyle tecrübe ve bilgi paylaşımı yapmaları olduğunu kaydeden Çağlar, tüm bu ülkelerin benzer sorunlarının bulunduğunu, bu nedenle tecrübe paylaşımı açısından bu toplantıyı çok önemsediklerini söyledi.

Çağlar, AA olarak bu toplantıda 3 gün boyunca ajansın idari ve haber süreçlerinde karşılaştıkları sorunları ve buldukları çözümleri ve bazı yönetimsel ilkeleri kardeş ülkelerin medya ve iletişim profesyonelleriyle paylaşacaklarını vurguladı.

Seminerde AA Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel, AA'nın global faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Yüksel, sunumda 39 ofis ve yayın merkezi ile 144 ülkede 143 uyruklu çalışanıyla faaliyet gösteren AA'nın 13 dilde yayın yaptığını belirterek, günlük ortalama 1368 haber, 4036 fotoğraf, 357 video, 15 infografik ürettiğini ve 22 canlı yayın gerçekleştirdiğini söyledi.

AA muhabirlerinin sıcak noktalar da dahil dünyanın birçok noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Yüksel, ajans muhabirlerince üretilen görsellerin dünyanın önde medya kuruluşlarınca kullanıldığını vurguladı.???????