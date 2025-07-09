Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10. Toplantısı sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) nezdinde 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edildiğini belirterek, "Bu ünvanın, Ankara'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri Türk dünyasıyla daha da derinlemesine paylaşmamıza vesile olacağına inanıyorum." dedi.

TDT Turizm Bakanları 10'uncu Toplantısı'nın kapanış programı kapsamında Etnografya Müzesi bahçesinde akşam yemeği daveti verildi.

Program öncesinde Bakan Ersoy ile beraberindekiler, Resim ve Heykel Müzesi ile Etnografya Müzesi bahçesine kurulan Ankara Sokağı'nı gezdi ve ardından Etnografya Müzesi'ndeki sergileri ziyaret etti.

Bakan Ersoy, programda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin kalbi, aynı zamanda binlerce yıllık geçmişiyle kültürün, sanatın ve medeniyetin başkenti Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde, 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilmiştir. Bu ünvanın, Ankara'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri Türk dünyasıyla daha da derinlemesine paylaşmamıza vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Resim ve Heykel Müzesi ile Etnografya Müzesi'nin simgesel mekanlar olduğuna işaret eden Ersoy, bu mekanların sanatla geçmiş ve geleceği bir araya getirdiğini vurguladı.

"Ortak kültürel mirasın tanıtımı çabalarımıza katkı sağlayacağına inanıyorum"

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de Türkiye'nin sıcak misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sunarak, TDT'nin Turizmden Sorumlu Bakanlarının 10. Toplantısı'nın Ankara'da başarıyla düzenlendiğini belirtti.

Toplantı kapsamında Türk dünyası genelinde turizmi stratejik bir öncelik olarak ilerletme konusundaki ortak kararlılığın bir kez daha teyit edildiğini kaydeden Ömüraliyev, toplantıda yalnızca fikir alışverişinde bulunmakla kalmadıklarını aynı zamanda somut ilerlemeler de kaydettiklerini söyledi.

Bu adımlar arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalanması, Ankara Bildirisi'nin kabul edilmesi ve ortak müze kartının hayata geçirilmesi amacıyla bir çalışma grubunun kurulmasının yer aldığını belirten Ömüraliyev, "Bu adımların, ortak vizyonumuzu gerçeğe dönüştürme yolunda bizleri daha da yakınlaştıracağından hiç şüphem yoktur." diye konuştu.

Ankara'nın "Türk Dünyası Turizm Başkenti" olarak ilan edilmesine ilişkin Ömüraliyev, "Bu kararın, Türk dünyasının ortak kültürel mirasının tanıtımı çabalarımıza büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ömüraliyev, 2019-2022 yılları arasında Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığı zamanlara değinerek, bu dönemde unutulmaz anılar yaşadığını ve Ankara'ya karşı derin bir sevgi geliştirdiğini dile getirdi.

"Ankara mutfağı kadim kültürümüzün yansımasıdır"

Ankara Valisi Vasip Şahin ise Başkent'in "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edilmesinin büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, bu kararın Ankara'nın tarihi, kültürel ve manevi mirasının uluslararası düzeyde tescillenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Şahin, "Ankara sadece Türkiye'nin başkenti değil, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Türk kimliğini İslami değerlerle harmanlamış köklü bir şehirdir." dedi.

Friglerden Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara kadar pek çok uygarlığın izlerini taşıyan Ankara'nın, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehir olduğunu vurgulayan Şahin, Hacı Bayram-ı Veli Camisi, Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi gibi mekanların kentin tarihi zenginliğini yansıttığını aktardı.

Ankara'nın sadece tarihiyle değil, kültürü, gastronomisi ve doğasıyla da öne çıktığını belirten Şahin, "Ankara mutfağı, kadim kültürümüzün yansımasıdır, sofralarımız misafirlerimize her zaman açıktır." şeklinde konuştu.

Ankara'nın gelişmiş ulaşım altyapısı sayesinde Türk dünyasından gelen ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamaya hazır olduğunu ifade eden Şahin, "Bu ünvanı layıkıyla temsil edeceğiz, zamanı geldiğinde de bir sonraki başkente gururla devredeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Biz, kökünü ve gücünü tarihinden alan bir medeniyetin mirasçılarıyız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti bünyesinde kurulan Başkanlığın, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Türk dünyasına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

"Biz, kökünü ve gücünü tarihinden alan, geleceğe bu aşk ve heyecanla ilerleyen bir medeniyetin mirasçılarıyız." diyen Zorlu, Türk devletlerinin bağımsızlık süreçlerinden bu yana emeği geçen tüm devlet başkanları ve yetkililere de şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Zorlu, TDT Turizm Bakanları 10. Zirvesi'nin Türk dünyası için önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin turizmde önemli bir başarı grafiği çizdiğini söyleyen Zorlu, "Sayın Bakan'ımızın koordinasyonunda Türkiye bu yıl turizmde dördüncü sıraya yükseldi. Bu bizim için gurur verici bir tablodur." dedi.

Ankara'nın hem Milli Mücadele'nin merkezi hem de 15 Temmuz direnişinin simgesi olduğunu belirten Kürşad Zorlu, Başkent'in Türk dünyası açısından sembolik bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Türk devletleri vatandaşlarının birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri için seyahatlerin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Zorlu, "Ulaşımda, en azından bu döneme özgü, önümüzdeki yılı içerecek şekilde bazı muafiyet ve istisnaların, rahatlatıcı kararların alınması çok faydalı olacaktır." diye konuştu.

Devlet hava yolu şirketleri başta olmak üzere ilgili kurumların Ankara merkezli seyahat planlamalarını kolaylaştıracak adımlar atacağına inandığını söyleyen Zorlu, Ankara'nın 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesinin hayırlı olmasını diledi.

Kapanış programında konuşmaların ardından davetliler, müze bahçesinde düzenlenen akşam yemeğine geçti.

Programda şef Cem Gürdal yönetiminde Türk Dünyası Müzik Topluluğu, misafirlere ortak kültürel mirastan örneklerin yer aldığı repertuvarla konser verdi.

Programa eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Gökhan Yazgı ve Batuhan Mumcu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, ilgili ülkelerin büyükelçileri ve Ankara milletvekilleri katıldı.