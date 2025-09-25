Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Filistin'e Destek Mesajı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenen Filistin konulu konferansın ardından kabul edilen "New York Bildirisi"ni ve Filistin Devleti'ni tanıyan BM üye ülkelerinin sayısını 157'ye yükselten son kararları memnuniyetle karşıladı.

TDT Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ömüraliyev, 12 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda 142 Üye Devletin desteğiyle kabul edilen "Filistin Meselesinin Barışçıl Çözümüne İlişkin New York Bildirisinin Onaylanması ve İki Devletli Çözümün Uygulanması" başlıklı kararı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Ömüraliyev, bazı Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasına da değinerek, "Ayrıca, Filistin Devleti'ni tanıyan BM üyelerinin sayısını 157'ye çıkaran son tanıma kararlarını da takdirle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Uluslararası hukuk ve ilgili BM kararlarıyla uyumlu olan bu adımların Filistin halkının meşru haklarını güçlendirdiğini ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı barışın yolunu açtığını vurgulayan Ömüraliyev, "Bu sürecin, Gazze'de yaşanan trajedinin sona ermesine, insani yardımın kesintisiz ulaştırılmasına, ateşkesin sağlanmasına ve müzakerelerin yeniden başlamasına vesile olmasını yürekten diliyorum." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni, 12 Eylül'de ABD'nin de aralarında olduğu 10 ülkenin "hayır" oyuna karşı 142 "evet" oyuyla kabul etmişti.