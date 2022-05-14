Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı - Hikmet Hacıyev - Haberler

Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı - Hikmet Hacıyev
AA - Güncel
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CAzerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı"nda konuştu.
İSTANBUL (AA) - CAzerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı"nda konuştu.
AA / Güncel