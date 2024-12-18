Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyon Çalışma Grubu 11. Toplantısı Taşkent'te Gerçekleştirildi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Medya ve Enformasyon Çalışma Grubu 11. Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Enformasyon ve Kitle İletişim Ajansının (AOKA) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye'den medya alanındaki devlet yetkilileri ve yöneticileri ile TDT Sekreterliği Proje Direktörü Yerzhan Mustafin katıldı.

Toplantının açılışında konuşan AOKA Başkan Yardımcısı Dilşad Saidcanov, toplantının Özbekistan'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, toplantının TDT ülkeleri arasında medya ve enformasyon alanındaki işbirliğinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

TDT üyesi ülkeler arasında medya ve enformasyon alanında işbirliğinin geliştirilmesi, canlı yayın ve telekonferanslar, ortak forum, seminer, konferans ve yuvarlak masa toplantıları, staj eğitimi ve diğer ortak etkinliklerin düzenlenmesi gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, ayrıca yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi, televizyon programları ve diğer ilgili belgesellerin yayınlanmasında işbirliğinin geliştirilmesi, ayrıca kamu kurumlarının basın sözcülerinin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik çeşitli eğitim programlarının düzenlenmesi ile ilgili meseleler ele alındı.

Katılımcılar, ayrıca TDT üye devletleri arasında "2024-2025 Enformasyon Alanı Eylem Planı" ile ilgili teklifleri gözden geçirerek fikir alışverişinde bulundu.

Toplantı kapsamında Medya Forumu da düzenlendi. Akşam saatlerine kadar sürecek forum kapsamında "Enformasyon alanında TDT üye ülkeleri arasındaki işbirliğinin mevcut durumu ve beklentiler" ile "Küresel bilgi çağında dezenformasyon ve yalan haberlerle mücadele" konulu oturumlar gerçekleştirilecek.