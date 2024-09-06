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Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Konseyi İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları Konseyi'nin ilk toplantısı Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlendi. Toplantıda Türkiye'yi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya temsil etti. Sonuç Bildirgesi imzalandı ve bir sonraki toplantının Azerbaycan'da yapılacağı açıklandı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları Konseyi'nin ilk toplantısı Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlendi.

Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ev sahipliğindeki toplantıda Türkiye'yi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya temsil etti. Toplantıda Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayat Eyvazov, Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de yer aldı.

Basına kapalı toplantının sonunda Sonuç Bildirgesi imzalandı ve bir sonraki toplantının Azerbaycan'da yapılacağı açıklandı.

Bakanların da katıldığı basın brifingde açıklamada bulunan Niyazbekov, birliği sağlamak, dostluğu güçlendirmek, kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek, halkların güvenliğini üst düzeye çıkarmak ve çeşitli tehditlere karşı birlikte durmak için toplandıklarını ifade etti.

Niyazbekov, Konseyin yılda en az bir kez toplanmasını, uzman-teknik düzeyde bir çalışma grubu oluşturulmasını, ikili deneyim alışverişi ve işbirliğinin yanı sıra suçla mücadelede koordineli çalışmalar yapılmasını ele aldıklarını aktardı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov bakanları kabul etti

TDT ülkelerinin içişleri bakanları, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından da kabul edildi.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, "Kardeş Türk halklarının ortak güvenliğine yönelik çabalarınız, atalarımızdan bize miras kalan birliğin açık bir delilidir. Büyük Türk Dünyası'nın birlik ve beraberlik için çabalayan, tüm gücünü ve çabasını halklarının barış içinde yaşamasını sağlamaya yöneltme özelliğine sahip olduğunu hepimiz iyi biliyoruz." diye konuştu.

TDT İçişleri Bakanları Konseyi Toplantısının önemine işaret eden Caparov, bu önemli etkinliğin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için düzenli olarak yapılması gerektiğini belirtti. Caparov, Kırgızistan'ın TDT çerçevesinde çok yönlü işbirliğinin yanı sıra üye ülkelerle ikili etkileşime özel önem verdiğinin altını çizdi.

Hızla gelişen küreselleşme çağında suçla mücadelenin dijitalleşmesi alanında ortak çalışmanın önemli olduğunu kaydeden Caparov, "Türk halklarının içişleri bakanlarının ortak tehditlere karşı ortak çabaları, uzun yıllar, hatta belki yüzyıllar boyu sürecek bir ittifak haline gelmelidir." dedi.

Caparov, TDT İçişleri Bakanları Toplantısının Sonuç Bildirgesinin, karşılıklı bağların daha da güçlendirilmesi için iyi bir temel olacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Kırgızistan Azerbaycan Türkiye

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