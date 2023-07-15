Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri 15 Temmuz'u Anma Mesajı Yayımladı

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle mesaj yayımladı. Ömüraliyev, Türk halkının ve güvenlik güçlerinin darbe girişimine karşı gösterdiği onurlu duruşu vurgulayarak, Türk milletinin demokrasi zaferini kutladı ve şehitleri anma duygularını paylaştı.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Ömüraliyev, bugün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından devlete, anayasal düzene ve halka karşı yapılan darbe girişimi karşısında, Türk halkının ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşun ve demokrasi zaferinin 7. yıl dönümünün idrak edildiğini kaydetti.

Mesajında "Bu menfur darbe girişimi, Türk milletinin hukukun üstünlüğüne ve ülkenin demokratik kurumlarına bağlılığını ortaya koyan bir başka kahramanlık destanıyla sonuçlanmıştır." ifadesini kullanan Ömüraliyev, Türkiye Cumhuriyeti, Türk halkı ve tüm Türk dünyasının omuz omuza olmaya devam edeceğini vurguladı.

Ömüraliyev, darbe girişimi sırasında canlarını feda eden tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı.