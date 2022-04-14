Türk Devletleri Teşkilatı Diyanet İşleri/Dini İdare Başkanları toplantısı İstanbul'da yapılacak - Haberler

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Türk Devletleri Teşkilatı Diyanet İşleri/Dini İdare Başkanları toplantısı İstanbul'da yapılacak

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Türk Devletleri Teşkilatı Diyanet İşleri/Dini İdare Başkanları toplantısı İstanbul'da yapılacak

Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri/Dini İdare Başkanları I. Toplantısının, "Küresel Salgın ve Dijital Dünya Bağlamında Türk-İslam Dünyasının Geleceği ve Dini Kurumlar" başlığıyla yarın İstanbul'da düzenleneceği bildirildi.

İSTANBUL (AA) - Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri/Dini İdare Başkanları I. Toplantısının, "Küresel Salgın ve Dijital Dünya Bağlamında Türk- İslam Dünyasının Geleceği ve Dini Kurumlar" başlığıyla yarın İstanbul'da düzenleneceği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, üye ülkelerin dini konularından sorumlu kurumları arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla bir araya gelen Türk Devletleri Teşkilatının, faaliyetlerinin sadece siyasi ve ekonomik alanlarla sınırlı kalmaması, devletler arasında var olan kardeşlik bağının güçlendirilmesinde dini kurumların birleştirici rolünün yadsınamaz bir gerçek olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 100 yıla yaklaşan köklü kurum tecrübemiz ile yurt içinde ve yurt dışında 200'e yakın ülkede var olan geniş hizmet yelpazemizle sahih dini bilgi ile sahih din hizmetleri ve din eğitimi konularında gerçekleştirdiğimiz çalışma, bilgi ve birikimimizi Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri dini kurumları çatısı altında paylaşmaya, var olan iş birliğimizi geliştirmek, dini konularda müzakere ve istişare etmek amacıyla gerçekleştirilecek bir toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuz ilgili Teşkilata bildirilmiştir."

Program Ayasofya'dan başlayacak

Programın yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya'dan başlayacağı, cuma namazının ardından Ayasofya'daki medresenin açılış töreninin gerçekleştirileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Küresel Salgın ve Dijital Dünya Bağlamında Türk-İslam Dünyasının Geleceği ve Dini Kurumlar" başlığı altında gerçekleştirilecek toplantının katılımcılarının Eyüpsultan'da iftar yaparak, teravih namazı kılacakları da kaydedildi.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, İslam, Türk, Güncel, Haberler

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