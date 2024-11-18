Türk Devletleri Teşkilatı Diasporadan Sorumlu Bakanlar Toplantısı Taşkent'te Gerçekleştirildi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Diasporadan Sorumlu Bakanlar ve Kurum Başkanları 6. Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Özbekistan Kültür Bakanlığı Milletlerarası İlişkiler ve Yabancı Ülkelerle Dostluk İlişkileri Komitesi Başkanı Rustam Kurbanov'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ile gözlemci ülke Macaristan ve TDT yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kurbanov, 130 farklı milletin yaşadığı Özbekistan'da bu milletlerin kurdukları 100'e yakın kültür merkezi ve dostluk cemiyetinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kurbanov, diğer ülkelerde yaşayan Özbek vatandaşlarının kurduğu 100'den fazla dernek ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğunu belirterek, ülkede 70 binden fazla Ahıska Türkü'nün yaşadığını sözlerine ekledi.

"2024'te TDT üyesi ve gözlemci ülkelerden 1080 öğrenciye Türkiye Bursları tahsis ettik"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de toplantıda YTB'nin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Eren, Türk dünyasının farklı ülkelerindeki soydaş ve akraba topluluklarla akademik, sosyal ve kültürel alanlarda kurdukları ilişkileri güçlendirmek amacıyla çok sayıda çalışma yaptıklarını belirterek, bu çerçevede Türkiye'nin uluslararası eğitim markası Türkiye Bursları Programı ile teşkilata üye ve gözlemci ülkelerden binlerce öğrencinin Türkiye'de eğitim almasına imkan sağladıklarını kaydetti.

2023-2024 akademik yılında kardeş ve akraba topluluklardan 2 bin 499 bin öğrencinin Türkiye Bursları ile eğitimlerini sürdürdüğünü anlatan Eren, 2024'te TDT üyesi ve gözlemci ülkelerden 1080 öğrenciye Türkiye Bursları tahsis ettiklerini vurguladı.

Eren, ayrıca 150 bin kişilik Türkiye mezunları ailesinin 25 bin 710 üyesinin TDT üyesi ve gözlemci üye ülkelerden olduğunu kaydederek, bugüne kadar Azerbaycan'da 4, Kazakistan'da 5, Kırgızistan'da 3, Özbekistan'da 2 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki 5 ülkede de 15 mezun buluşması gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Eş güdüm içinde hareket eden ortak bir Türk diasporası, TDT'nin tamamının menfaatine"

TDT üyesi ve gözlemci ülkeler olarak yaklaşık 20 milyon nüfuslu diasporaya sahip olduklarını dile getiren Eren, bu bakımdan diaspora politikalarını daha etkin ve koordineli bir hüviyete kavuşturmalarının, diasporaların mukim bulundukları ülkelerdeki konum ve itibarını güçlendireceğini ve "eş güdüm içinde hareket eden ortak bir Türk diasporasının TDT'nin tamamının menfaatine olacağını" belirtti.

Eren, TDT'nin stratejik hedeflerine ulaşmasında diasporaların güç, imkan ve kabiliyetleri nispetinde müştereken yapacakları çalışmaların kilit rol oynayacağını, bu bakımdan teşkilata üye ülkelerin diaspora kurumlarıyla yapacakları ortak faaliyetlerin, Türk dünyasının geleceği adına son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz, YTB olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, Türk Devletleri Teşkilatı ile uyum içinde, kuruluş bünyesindeki diaspora kurumlarımızla yürüteceğimiz çalışmaları çok daha kapsamlı boyutlara taşımayı, Türk dünyasına ve diasporalarımıza kalıcı ve somut kazanımlar sunmayı hedefliyoruz. Bu anlamda kardeş diasporalarımızla her alanda daha güçlü işbirliğine gitmek, tarihi ve kültürel mirasımızı yaşatmak, dayanışmamızı artırmak ve Türk dünyasını yek ahenk bir sese kavuşturmak en büyük önceliğimizi teşkil ediyor."

Eren, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaklaşık 50 bin masum sivilin hayatına mal olan soykırıma karşı TDT'nin de daha güçlü duruş sergilemesi gerektiğini belirterek, "Lübnan'a ve İran'a doğru genişleyen İsrail saldırganlığının, bölgenin yanı sıra TDT'nin huzuruna, güven ortamına ve istikrarına da tehdit oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu minvalde önce adil ve kalıcı ateşkesin sağlanmasında, devamında ise başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması sürecinde teşkilatın daha aktif bir rol üstlenmesinin, belirlenen hedefler doğrultusunda vicdanlı ve yerinde bir tavır olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında YTB ile Özbekistan'ın Vatandaş Fonu arasında işbirliği memorandumu imzalandı.????