Türk Devletleri Teşkilatı diaspora kurumları YTB ev sahipliğinde Bursa'da toplanıyor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülke diasporaları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ev sahipliğinde TDT 2. Diaspora Forumu "Kurumlararası Tecrübe Paylaşımı Programı ve Nevruz Etkinlikleri Faaliyetleri" kapsamında 28 Mart'ta Bursa'da bir araya gelecek.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB 20 milyonluk diaspora potansiyeline sahip teşkilatın diaspora alanındaki çalışmalarında önemli paydaş olarak faaliyetlerini yürütüyor.

YTB, bugüne kadar TDT ülkeleri olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a yönelik eğitim, gençlik, ulaşım, sağlık, ekonomi, adalet, akademi ve kültürel alanlarda 105 proje hayata geçirdi.

Azerbaycan Gençliğe Yardım Vakfının yayımladığı "Medeniyetimizin Kandilleri" isimli kitaba destek sağlayarak 9 bin adet dağıtımını sağlayan YTB, öte yandan Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi iş birliğinde 10 Haziran 2021'de yaptığı toplantıyla da iki ülke diaspora teşkilatlarının karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri ve iş birliği mekanizmalarını masaya yatırdı.

Ortak değerler genç nesillere aktarıldı

YTB ve Azerbaycan Gençliğe Yardım Fonu iş birliğinde "Her Çocuk Bir Çınardır Projesi" hayata geçirilirken, projeyle Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilim adamlarının tanıtılması ve iki kardeş ülkenin ortak kültürel ve bilimsel değerlerinin genç nesillere aktarılması hedeflendi.

Öte yandan, Azerbaycan düşünce tarihinin kayıt altına alındığı kalıcı bir eser eksikliğinin giderilmesi amacıyla "Azerbaycan Düşünce Tarihi" isimli kitap basıldı.

YTB ile Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi iş birliğinde 24 Şubat 2021'de düzenlenen "1915 Olaylarını Anlamak ve 1992 Hocalı Soykırımı" isimli çevrim içi etkinlikte yaklaşık 100 gence 1915 olayları ve Hocalı Soykırımı hakkında seminer verildi.

Azerbaycanlı öğrenciler için yurt

YTB ve Türk Dilli Devletlerle Dostluk ve Medeni Alakalar Cemiyeti ile yürütülen projeyle ise Azerbaycan'da üniversiteli öğrencileri yurtlarının kirası 2013-2014 ve 2015 boyunca ödendi.

Gençliğe Yardım Vakfı ile yürütülen projeyle ise Azerbaycan'da ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulmak üzere "Manevi Değerlerimiz" başlıklı kitap hazırlandı.

Öte yandan, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve YTB iş birliğinde 26-27 Eylül 2019'da Bakü'de 14. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Programı düzenlendi.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele tecrübesi paylaşıldı

YTB, öte yandan Özbekistan Strateji Kalkınma Merkezi ile yürüttüğü proje kapsamında, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesine ilişkin tecrübesini Azerbaycanlı, Kazak, Kırgız ve Özbek doktorlara 2 gün süren bir eğitimde aktardı.

"İki Kardeş Devlet (Türkiye ve Özbekistan) ve Onun Gelecekteki İlişkilerinde Benim Yerim" konulu programda ise YTB, Türkiye'de lisansüstü eğitim alan 40'ı aşkın Özbek öğrenci arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağladı.

Sağlık çalışanlarına yönelik çalışmalar

YTB'nin 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ile 8-12 Nisan 2019 tarihlerinde yürüttüğü "Türk Dünyası Acil Tıp Eğitimi" projesi ile Özbekistan'da başta doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere, sağlık çalışanlarına acil servis organizasyonu, acil serviste kritik hastaya yaklaşım ve afet yönetimi eğitimi verildi.

13-14 Şubat 2021'de de YTB, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ile iş birliğinde "1. Türk Dünyası Tıp Öğrencileri Çalıştayı" düzenledi.

Aralık 2020'de YTB, TİKA, İslam Kalkınma Bankası, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği iş birliğinde "Laparoskopik Cerrahi Kursu" çevrim içi eğitim programı düzenledi. Programdan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan bini aşkın katılımcı yararlandı.

Ahıska Türklerine yönelik faaliyetler

YTB, Kazakistan'da yaşayan Ahıskalı gençlerin yükseköğretim kurumlarında başarılarının artırılması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla Kazakistan Üniversiteye Giriş Sınavı'na yönelik hazırlık kurslarına destek oldu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi iş birliğinde 20 Temmuz-20 Ağustos 2016 tarihlerinde Kazak ve Türk gençleri, akademisyen, araştırmacı ve uzmanları arasında ortak tarihi ve kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla "Ahmet Yesevi'den Günümüze Türkiye-Kazakistan Medeniyet Köprüleri Projesi" hayata geçirildi.

Öte yandan YTB, Uygurların zengin kültürel mirasın tespiti, derlenmesi ve tanıtılması amacıyla "Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası: Almatı Örneği" isimli proje düzenledi.

Ahıska Sürgününün 75. yıl dönümü kapsamında YTB desteği ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan genç-yaşlı gruplar, Ahıska'yı birlikte ziyaret ederek ana vatanda anma programı gerçekleştirildi.

Diaspora iş birliği anlaşmaları

Türk Konseyi Diaspora Kuruluşları Başkanları Zirvesi'nde 8 Kasım 2018'de YTB ve Kazakistan'ın Otandastar Vakfı arasında diaspora alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Kırgızistan'ın farklı bölgelerinde yaşayan Ahıska Türkleri, YTB desteğiyle 26-28 Nisan 2019'da Kazakistan'da Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve YTB iş birliğinde düzenlenen 2 haftalık medya eğitimine Kırgızistan'dan editör ve muhabirler katıldı.

YTB tarafından düzenlenen Avrasya Gençlik Okulu projesiyle de projeye katılımcı 35 genç Türkiye'yi ziyaret etti.

Öte yandan YTB'nin destekleriyle 24-26 Aralık 2021'de Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi gerçekleştirildi.

Türkiye Bursları

Türkiye Bursları ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'tan bugüne kadar 18 bin 656 uluslararası öğrenciye Türkiye'de eğitim imkanı sağlanırken, aktif olarak 1429 öğrenci Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitimlerine devam ediyor.

Irkçılık ve İslamofobi gibi benzer sorunlarla karşılaşan soydaş diasporaların 28-30 Mart'ta düzenlenecek 2. Diaspora Forumu'nda geniş kapsamlı temsili ve ortak çözümleri değerlendirmeleri, Türk diasporalarının iş birliği tesisinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Diaspora Kurumlararası 2. Tecrübe Paylaşımı Programı'nın da yapılacağı etkinlikte, katılımcılar Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın açılış etkinliklerine katılım sağlayacak.