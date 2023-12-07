Türk Devletleri Teşkilatı Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanlar 5. Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırgızistan'da düzenlenen toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında işbirliği, dijital devlet hizmetlerinin geliştirilmesi ve siber güvenlik konuları ele alındı.

Kırgızistan'da, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden (BİT) Sorumlu Bakanlar 5. Toplantısı yapıldı.

Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanı Nuriya Kutnayeva'nın başkanlığında başkent Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'in yanı sıra Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan'dan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu bakan ve bakan yardımcıları katıldı.

Toplantıda taraflar, TDT üye ülkeleri arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, Dijital İpek Yolu Projesi, e-devlet girişimlerinin ve dijital devlet hizmetlerinin geliştirilmesi, elektronik belge alışverişi, elektronik imzaların karşılıklı tanınması, teknoparklar ve teknoloji/inovasyon merkezleri arasında yakın bir ağ ve işbirliği kurulması, siber olaylara ve siber saldırılara karşı ortak bir koruma platformu oluşturulması ve ayrıca deneyim alışverişi ile bilgi paylaşım programlarının sürdürülmesi konularını ele aldı.

Ömüraliyev, toplantıda yaptığı konuşmada, TDT bünyesinde dijital alanda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak çaba ve girişimlerinin öneminin altını çizdi.

Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanı Kutnayeva, ülkesinin dijital teknolojilerinin geliştirilmesine verdiği çabaları ve dijital dönüşüm çerçevesindeki deneyim ve başarılarını paylaştı.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ülkelerin teknolojileri geliştirme ve kullanma becerilerinin, kalkınma ve büyümedeki rollerini gösterdiğini belirtti.

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Samir Mamedov, işgalden kurtarılan bölgelerde "akıllı" şehir ve köylerin inşasının yanı sıra siber güvenlik alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kırgızistan'ın e-devlet ve bu yıl kurulan "İpek Yolu İnovasyon Merkezi" faaliyetleri hakkında sunumlar yapılan toplantının sonunda, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanlar 5. Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri imzalandı.