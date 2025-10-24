Haberler

Türk Devletleri Teşkilatı 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı Bakü'de Yapıldı

Güncelleme:
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nda yapay zeka, yeşil dönüşüm ve sanayinin dijitalleşmesi gibi konular ele alındı. Bakan Kacır, Türk dünyasının ekonomideki rolünü güçlendirmek için ortak projelerin önemine değindi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı yapıldı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıdıkov, Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakan Yardımcısı Rahimcan İsakulov katıldı.

Toplantıda, Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığına bağlı İnovatif Kalkınma Ajansı Direktörü Asror Norov, Macaristan'ın Bakü Büyükelçisi Tamas Torma ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de yer aldı.

Türk dünyasında yapay zeka, yeşil dönüşüm, sanayinin dijitalleşmesi, KOBİ'lerin güçlendirilmesi ve uzay teknolojileri gibi konuların müzakere edildiği toplantı sonunda bildiri imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantıda, 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilen ilk toplantıda alınan kararları gözden geçirdiklerini, ilerleyen dönemin yol haritasını belirlediklerini söyledi.

Kacır, sanayi, teknoloji, inovasyon ve bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarının Türk dünyasının istikbali için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Türk dünyası 4 milyon 250 bin kilometrekare alanda 160 milyondan fazla insan gücüyle dünya ekonomisinde inşallah çok daha iddialı hale gelecektir. Bu süreçte sanayi, teknoloji alanlarında attığımız adımlar çok önemli rol oynayacak." dedi.

Bugünkü toplantıda 5 ana unsura odaklandıklarını bildiren Kacır, "Türk dünyası olarak yapay zeka alanında işbirlikleri gerçekleştirmek, ortak altyapılar kurmak, yapay zekanın etik çerçevesini birlikte oluşturmak ve özellikle Türkçe büyük dil modeli çalışmasını birlikte hayata geçirmek arzusundayız. Aynı zamanda sanayinin dijital dönüşümünü hızlandırmak, verimliliği ve katma değeri yükseltmek de önceliğimizdir." diye konuştu.

Kacır, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim üzerinde de durduklarını belirterek, "Karbon emisyonunun azaltılması, sanayide yenilenebilir enerjinin kullanımının artırılması, atık geri kazanımının döngüsel ekonomisinin güçlendirilmesi, sanayi bölgelerinde bu altyapıların korunması ve yaygınlaştırılması konusunda TDT üyeleri arasında tecrübe paylaşımı ve ortak programların gerçekleştirilmesi için birlikte daha fazla çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

KOBİ'ler konusunu da müzakere ettiklerini bildiren Kacır, "KOBİ'lerin teknoloji ve finansmana erişimi konusunda çalışan kurumlarımız arasında ortak programları güçlendirmek, girişim sermayesi fonlarının birlikte çalışmasını teşvik etmek, kuluçka merkezleri hızlandırma programları gibi uygulamaları, teknoparklar arasında işbirliklerinin güçlendirilmesi gibi adımları önümüzdeki dönemde daha güçlü şekilde hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, metroloji, standardizasyon ve ürün güvenliği alanlarında birlikte hareket edeceklerini belirterek, "Türk Metroloji Teşkilatının kurulması için birlikte gayret göstereceğiz. Ürün güvenliği altyapılarımızı uyumlulaştırmak, böylelikle ülkelerimiz arasındaki ticareti kolaylaştırmak ve büyütmek için çaba göstereceğiz." dedi.

Toplantıda uzay teknolojileri ve ileri mühendislik alanları üzerinde de durduklarını bildiren Kacır, "Ortak uydu geliştirme, haberleşme ve gözlem uydularında birlikte program ve projeler geliştirmek ve bu alanda çalışan insan kaynağını yetiştirme konusunda birlikte çok daha fazla çaba göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
