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Türk Devletleri Teşkilatı 15. Yılını Kutluyor

Türk Devletleri Teşkilatı 15. Yılını Kutluyor
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Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın 15. yıl dönümü ve Türk Devletleri İşbirliği Günü, Ankara'da düzenlenecek etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında, 'Türk İşbirliğinin Bugünü ve Geleceği' temalı panel ve Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek istişare toplantısı yer alıyor.

(ANKARA) - Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 15'inci yıl dönümü ve Türk Devletleri İşbirliği Günü 3-4 Ekim tarihlerinde Ankara'da bir dizi etkinlikle kutlanacak.

TDT'nin kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 15'inci yıl dönümü ve Türk Devletleri İşbirliği Günü 3-4 Ekim tarihlerinde Ankara'da kutlanacak. Etkinlikler, Türk İşbirliği Teşkilatları Başkanlarının katılımlarıyla bugün "Türk İşbirliğinin Bugünü ve Geleceği" temalı panelle başlayacak. Panele Türk Yatırım Fonu Başkanı Bağdat Amrayev, Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aktoty Raimkulova, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ve Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Sekreteri Adem Kula'nın panelist olarak katılması planlanıyor.

Üst düzey bir Dışişleri yetkilisinden edinilen bilgiye göre; panelin ardından, devlet erkanı ve kordiplomatik mensuplarının da katılımıyla bir resepsiyon düzenlenecek.

Yarın ise Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde TDT Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde Çok Taraflı Siyasi İstişareleri ikinci toplantısı düzenlenecek. Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcı Nuh Yılmaz'ın temsil etmesi bekleniyor. Görüşmelerde 6 Kasım 2024 tarihinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek TDT 11'inci Zirvesi'nin hazırlıkları, TDT bünyesindeki yakın iş birliğine dair gündem başlıkları, teşkilatın kurumsal yapısının daha da güçlendirilmesine ilişkin hususlar ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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