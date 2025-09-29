Haberler

Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi Azerbaycan'da Toplanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi, 7 Ekim'de Azerbaycan'ın Gebele şehrinde 'Bölgesel Barış ve Güvenlik' temasıyla düzenlenecek. Zirvede, üyeler ve gözlemci devletlerin liderleri, işbirliği ve barış için belgeler imzalayacak.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi, 7 Ekim'de Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenecek.

TDT'den yapılan açıklamada, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temalı zirvede, TDT üyesi ülkeler ve gözlemci devletlerin liderleri ile üst düzey heyetlerin bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, 7 Ekim'de yapılacak zirvede katılımcıların bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacağı, Türk dünyasında işbirliğini güçlendirmeye ve barış ile refahı artırmaya yönelik belgeler imzalayacağı belirtildi.

Devlet Başkanları Zirvesi'nden önce TDT dışişleri bakanlarının da bir araya geleceği kaydedildi.

Azerbaycan'ın tarihi şehri Gebele'de yapılacak zirvenin, Türk devletleri arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirerek ortak vizyonu yansıtacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL

Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL
120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti

120 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev firma resmen iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.