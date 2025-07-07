Türk Devletleri Savunma Sanayisi İçin İş Birliği Görüşmesi

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya gelerek savunma sanayisinde iş birliği artıracak projeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

SSB'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede; savunma sanayisi alanında üye ülkeler arasında iş birliğini artıracak somut projeler değerlendirildi.

Açıklamada, "Ortak tarih ve kardeşlik bağları temelinde; teknoloji paylaşımı, kabiliyet eşleştirmesi ve ortak üretim gibi konularda somut projeler değerlendirilerek Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki sinerji istişare edildi. Türk dünyasının ortak gücünü savunma sanayisinde de pekiştirmek adına kararlılıkla çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Güncel
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