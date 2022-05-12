Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği yarın Bursa'da kurulacak

BURSA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumunun ev sahipliğinde Türk dillerini konuşan ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği (TÜRKOMB) kurulacak.

Bursa'da yarın gerçekleştirilecek kuruluş toplantısı öncesinde Türk devletlerinden gelen başdenetçiler (ombudsman), Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliğini kurmak için Bursa'ya geldiklerini anımsattı.

Malkoç, Bursa'nın Türk dünyası için önemli bir şehir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bursa Türk dünyasıyla iç içe olan bir şehir. Türk dünyasının omurgasını oluşturan; Buhara, Bakü, Bursa ve Bosna hattıdır. Bursa manevi, tarihi ve kültürel olarak önemli bir fonksiyon ifa etmektedir. Biz de Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliğinin kuruluş törenini Bursa'da yapalım dedik."

Malkoç, kuruluş toplantısına Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın da katılacağını söyledi.

Vali Canbolat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, KKTC Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, Kazakistan İnsan Hakları Komiseri Elvira Azimova, Kırgızistan Ombudsmanı Atyr Abdrakhmatova ve Özbekistan Ombudsmanı Feruza Eshmatova yer aldı.

Başdenetçiler heyeti, Valilik ziyareti öncesinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında sergilenen, Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye ait miğferin maketlerini misafirlere hediye etti.