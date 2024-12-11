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Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı Bakü'de Kuruldu

Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı Bakü'de Kuruldu
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye, Azerbaycan, Macaristan ve Kazakistan'ın katılımıyla Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kuruluşuna dair anlaşma imzalandı. Özbekistan ve Kırgızistan gözlemci statüsünde yer aldı.

Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kurulmasına ilişkin anlaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan ve Türkiye'nin, teşkilatın kurucu üyeleri olduğunu belirtti.

Bakü'deki imza törenine katılan Subaşı, Özbekistan ve Kırgızistan'ın ise gözlemci statüsünde yer aldığını ifade etti.

Ortak miras ve tarihe sahip ülkeler arasındaki iş birliğini teşvik etme vizyonuyla uyumlu kurulan birlik, gençler arasında güçlü bağlar geliştirmeyi de amaçlıyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel
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