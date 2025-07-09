Türk Devletleri İşbirliği Turizmde Güçleniyor

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ile turizm alanında işbirliklerini geliştirmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Naghiyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları 10. Toplantısı kapsamında KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu ve Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Naghiyev'i ağırladıklarını belirtti.

Bakan Ersoy, Fikri Ataoğlu ile yaptığı verimli görüşmede, kültür ve turizm alanlarındaki işbirliklerini değerlendirdiklerini, ortak projeler ve gelecek dönem hedefleri üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Ersoy, Naghiyev ile görüşmesinde de turizm alanındaki mevcut işbirliklerini geliştirmek, ortak tanıtım adımlarını güçlendirmek ve kültürel etkileşimi artırmak adına fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Türkiye ile Azerbaycan, sadece gönülde değil, kültür ve turizmde de 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla yol almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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