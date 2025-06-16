Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu Çalıştayı Başladı

Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu Çalıştayı Başladı
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Başkentte düzenlenen çalıştayda, Türk Devletleri Teşkilatının yapısı ve işleyişi, lise öğrencilerine anlatılıyor. 15 Türk devletini temsil eden 550 öğrencinin katılımıyla 12 farklı komisyon oluşturulacak.

Başkentte, Türk Devletleri Teşkilatının yapısı ve işleyişinin lise öğrencilerine anlatılması amacıyla düzenlenen Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu Çalıştayı başladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi işbirliğinde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Otağ Halk Dansları Ekibi'nin dans gösterisiyle devam eden etkinlikte, Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu'nun tanıtım filmi gösterildi.

Çalıştayın açılışında konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Orbay, dünyanın ağırlık merkezinin değiştiğini belirterek, Orta Asya'da bulunan Türk devletleri arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Orbay, ülkeleri yaklaştıran kavramlar olduğunu, bunlardan en önemlilerinin dil, ortak tarih, kültür havzasında buluşmak olduğunu dile getirdi.

12 farklı komisyon kurulacak

Çalıştay kapsamında, 15 Türk devletini temsil eden 550 öğrenci, 12 farklı komisyonda bir araya gelecek, farklı alanlarda işbirliğini artırıcı faaliyetler hakkında fikirlerini masaya yatıracak.

Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatının yapısı, işleyişi, lise öğrencilerine yönelik akademik yaklaşımla ele alınacak. Her komisyonda öğrenciler, Türk dünyasının işbirliğini artırabileceği farklı alanlar üzerine belirlenen konuları konuşacak.

Üç gün sürecek çalıştayda, en başarılı öğrencilere özel ödüller verilecek.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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