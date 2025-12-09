Haberler

Türk dernekleri Gazze'de "Çadır Eğitim Kampüsü" açtı

Türk dernekleri Gazze'de 'Çadır Eğitim Kampüsü' açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği ile UDEF, İsrail'in yıkıma uğrattığı Gazze'de eğitim ihtiyacını karşılamak için 'Çadır Eğitim Kampüsü' kurdu. Okul, 13 bin 500 öğrencinin hayatını kaybettiği ve 785 bin öğrencinin eğitim hakkından mahrum kaldığı Gazze'de, eğitim alanında büyük bir eksikliği gidermeyi hedefliyor.

Türk dernekleri, İsrail ordusunun 2 yıl boyunca şiddetli saldırılarıyla yerle bir ettiği Gazze'de "Çadır Eğitim Kampüsü" açtı.

Gazze kentinin batısındaki Tel el-Heva Mahallesinde Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği ile Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) işbirliğinde kurulan "Çadır Eğitim Kampüsü"nün açılışı yapıldı.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Gazze Şeridi Müdürü Mümin Avde, "Allah'ın izniyle bu hayal gerçek oldu. Biz, okullar, eğitim noktaları, sınıflar ve eğitim çadırları açmaya başladık çünkü öğrencilerin eğitim alabileceği bir şey kalmadı, okullar yıkıldı. Kalan okullar da ailelerin barındığı yerler haline geldi. Bu yüzden öğrencilerin eğitim alabileceği yerler inşa etme kararı aldık." dedi.

Açılan okulun Müdiresi Hale eş-Şair de "2 yıl süren soykırımın ardından Tel el-Heva'da Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneğine bağlı öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak ilk eğitim noktasını açtık." dedi.

Şair, "Okulda sabah öğle ve akşam ilkokul birinci sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim verilecek. Çadırların az olması çocuk sayısının da çok olması yeterli ihtiyacı karşılamıyor. Bu büyük çaba sebebiyle Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneğine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye 2 yıl boyunca sürdürdüğü şiddetli saldırılarından en çok etkilenen sektörlerden biri de eğitim oldu.

Gazze Şeridi genelinde çok sayıda okul yıkılırken, İsrail saldırılarından kurtulabilen okullar da saldırılardan korunmaya çalışan sivillerin sığındığı noktalar haline geldi.

Uluslararası ve Filistinli kesimler, eğitimin Gazze'de temel ihtiyaçlardan biri olduğunu belirtiyor.

İsrail Gazze'de 13 bin 500 öğrenciyi öldürüldü, 785 bin öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 95'i kısmen veya tamamen hasar gördü. Okulların yüzde 90'ından fazlası yeniden inşa edilmeye veya büyük çaplı onarıma ihtiyaç duyuyor.

İsrail saldırılarında Gazze'deki toplam okul sayısının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan 668 bina doğrudan bombalandı.

İsrail, 165 okul, üniversite ve eğitim kurumunu tamamen, 392 okulu ise kısmen yıktı. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 13 bin 500'ü aşarken, yerinden edilme ve devam eden yıkım nedeniyle 785 binden fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum bırakıldı.

İsrail ordusu ayrıca 193 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacının yanı sıra 830'dan fazla öğretmen ve eğitim personelini de öldürerek eğitime büyük darbe vurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 171 bini aşkın Filistinli de yaralandı.

Kaynak: AA / Khames Alrefi - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title