Türk dernekleri Gazze'de 'Çadır Eğitim Kampüsü' açtı

Türk dernekleri, İsrail ordusunun 2 yıl boyunca şiddetli saldırılarıyla yerle bir ettiği Gazze'de "Çadır Eğitim Kampüsü" açtı.

Gazze kentinin batısındaki Tel el-Heva Mahallesinde Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği ile Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) işbirliğinde kurulan "Çadır Eğitim Kampüsü"nün açılışı yapıldı.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Gazze Şeridi Müdürü Mümin Avde, "Allah'ın izniyle bu hayal gerçek oldu. Biz, okullar, eğitim noktaları, sınıflar ve eğitim çadırları açmaya başladık çünkü öğrencilerin eğitim alabileceği bir şey kalmadı, okullar yıkıldı. Kalan okullar da ailelerin barındığı yerler haline geldi. Bu yüzden öğrencilerin eğitim alabileceği yerler inşa etme kararı aldık." dedi.

Açılan okulun Müdiresi Hale eş-Şair de "2 yıl süren soykırımın ardından Tel el-Heva'da Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneğine bağlı öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak ilk eğitim noktasını açtık." dedi.

Şair, "Okulda sabah öğle ve akşam ilkokul birinci sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim verilecek. Çadırların az olması çocuk sayısının da çok olması yeterli ihtiyacı karşılamıyor. Bu büyük çaba sebebiyle Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneğine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye 2 yıl boyunca sürdürdüğü şiddetli saldırılarından en çok etkilenen sektörlerden biri de eğitim oldu.

Gazze Şeridi genelinde çok sayıda okul yıkılırken, İsrail saldırılarından kurtulabilen okullar da saldırılardan korunmaya çalışan sivillerin sığındığı noktalar haline geldi.

Uluslararası ve Filistinli kesimler, eğitimin Gazze'de temel ihtiyaçlardan biri olduğunu belirtiyor.

İsrail Gazze'de 13 bin 500 öğrenciyi öldürüldü, 785 bin öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 95'i kısmen veya tamamen hasar gördü. Okulların yüzde 90'ından fazlası yeniden inşa edilmeye veya büyük çaplı onarıma ihtiyaç duyuyor.

İsrail saldırılarında Gazze'deki toplam okul sayısının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan 668 bina doğrudan bombalandı.

İsrail, 165 okul, üniversite ve eğitim kurumunu tamamen, 392 okulu ise kısmen yıktı. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 13 bin 500'ü aşarken, yerinden edilme ve devam eden yıkım nedeniyle 785 binden fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum bırakıldı.

İsrail ordusu ayrıca 193 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacının yanı sıra 830'dan fazla öğretmen ve eğitim personelini de öldürerek eğitime büyük darbe vurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 171 bini aşkın Filistinli de yaralandı.