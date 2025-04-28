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Türk Denizciler Bombardımanın Ortasında Mahsur Kaldı

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Yemen açıklarında demirleyen ST. OSLO gemisindeki 17 Türk denizci, gemilere yönelik süregelen saldırılar nedeniyle mahsur kaldı. Denizciler, bombaların hedefi olmadan kurtulmayı bekliyor.

- Türk denizciler Kızıldeniz'de bombardımanın ortasında kaldı

SANA - Yemen açıklarında demirleyen ST. OSLO gemisindeki 17 Türk denizci, Yemen'de gemilere yönelik saldırının ortasında mahsur kaldı. O anlar denizcilerin telefon görüntülerine yansıdı.

Türkiye'den 17 denizcinin çalıştığı ST. OSLO gemisi, Yemen açıklarındaki gemilere yönelik bombardımanının ortasında kaldı. LPG tankeri olan gemiyi şu ana kadar 20 bombanın kıl payı geçtiği öğrenildi. Acil yardım talep eden denizciler bombaların hedefi olmadan bir an önce kurtulmayı bekliyor.

Bombardımanın ortasında kaldılar

Yemen'de Husilerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'na 17 Nisan'dan bu yana süren saldırılar deniz ticaretini aksattı ve denizcileri zor durumda bıraktı. 17 Türk denizcinin çalıştığı S.T. Oslo gemisinin bombardımanın yaşandığı limanda mahsur kaldığı görüntüler denizcilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kızıldeniz'de demirlenmiş halde mahsur kalan Panama bayraklı geminin sahibi Zedko Gemi Yönetim Hizmetleri şirketi, "Mahsuriyet yok" açıklaması yapmıştı. Şirket açıklamasında, "Geminin Yemen'den çıkışı için liman otoritelerinden izin beklenmekte olup gemi personeli ile de düzenli iletişim sağlanmaktadır" denilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - Güncel
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