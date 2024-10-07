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Türk Deniz Ticaret Filosunda Tarihi Başarı: 11. Sıraya Yükseldi

Türk Deniz Ticaret Filosunda Tarihi Başarı: 11. Sıraya Yükseldi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk deniz ticaret filosunun 52,7 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak dünyada 11. sıraya yükseldiğini açıkladı, ilk 10 hedefi için son bir basamak kaldığını belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yaptığımız yatırımlar sayesinde Türk deniz ticaret filosu 52,7 milyon dedveyt tona ulaşarak dünyada 11'inci sıraya yükseldi. Dünyada ilk 10'da yer alma hedefimize son bir basamak kaldı" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile 'Denizci ülke, denizci millet' şiarıyla deniz ticaretinin artırılması için bakanlık olarak gerekli yatırımları yaptıklarını ve bu yatırımların sonuçlarını almaya başladıklarını kaydetti. Uraloğlu, 2022 yılında 39,1 milyon detveyt ton olan Türk sahipli deniz ticaret filo kapasitesinin 2023 yılında yüzde 25 artarak 48,8 milyon dedveyt tona ulaştığını belirtti. Türk sahipli deniz ticaret filosunun, 2024 yılında da hızla büyümeye devam ederek geçen yıla göre 3,8 milyon dedveyt tonluk kapasite artışı ile yılın ilk yarısında yüzde 7,9'luk büyüme gösterdiğinin altını çizen Uraloğlu, "Türk bayraklı 6,57 milyon dedveyt ton, yabancı bayraklı 46,16 milyon dedveyt ton olmak üzere toplam 52,73 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZE BİR BASAMAK KALDI'

Bakan Uraloğlu, dünya sıralamasında Türk sahipli deniz ticaret filosunun 2023 yılına göre bir basamak daha yükselerek 11'inci sıraya yerleştiğini belirterek, "Yaptığımız yatırımlar sayesinde Türk deniz ticaret filosu 52,7 milyon detveyt tona ulaşarak dünyada 11'inci sıraya yükseldi. Dünyada ilk 10'da yer alma hedefimize son bir basamak kaldı" açıklamasında bulundu.

Türk bayrağının denizcilik sektöründe prestij kazanması için yaptıkları çalışmalar sayesinde Türk bayraklı deniz ticaret filosunun her geçen yıl hızla yükseliş gösterdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Artık denizlerde Türk bayrağı dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer alıyor" dedi.

Uraloğlu, ana gemi gruplarına göre 2024 yılı ilk 6 aylık verileri incelendiğinde Türk bayraklı deniz ticaret filosunda adet bazında 118 gemi ile genel kargo gemisinin, dedveyt ton bazında ise 1,56 milyon dedveyt ton ile dökme yük gemisinin başı çektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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