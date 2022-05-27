Türk demokrasisinin ödediği ağır bedellerin canlı şahidi olan Yaslıada'yı tam iki sene önce Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirerek yeni bir... - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk demokrasisinin ödediği ağır bedellerin canlı şahidi olan Yaslıada'yı tam iki sene önce Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirerek yeni bir hüviyete ve görünüme kavuşturduk"

AA / Güncel