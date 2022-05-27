Türk demokrasisinin ödediği ağır bedellerin canlı şahidi olan Yaslıada'yı tam iki sene önce Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirerek yeni bir... - Haberler

Türk demokrasisinin ödediği ağır bedellerin canlı şahidi olan Yaslıada'yı tam iki sene önce Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirerek yeni bir...
AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk demokrasisinin ödediği ağır bedellerin canlı şahidi olan Yaslıada'yı tam iki sene önce Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirerek yeni bir hüviyete ve görünüme kavuşturduk"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk demokrasisinin ödediği ağır bedellerin canlı şahidi olan Yaslıada'yı tam iki sene önce Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirerek yeni bir hüviyete ve görünüme kavuşturduk"
AA / Güncel