BURSA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi ( Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, "Okullarımızda müfredatları birbirine yakınlaştırmalıyız. İlkokul ve ortaokul seviyesinden başlayarak yükseköğretime kadar öğrenci ve öğretim elemanı değişimini güçlendirmeliyiz." dedi.

Amreyev, "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" Bursa'da bir otelde düzenlenen Türk Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın açılış oturumunda, Türk dünyasının stratejik bir konuma sahip olduğunu, bu nedenle her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) kültürel sahada birlik ve beraberliğin pekişmesi için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Amreyev, şöyle devam etti:

"Dün akşam 2022 Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin açılışının yaşattığı muhteşem duygular bunun apaçık bir göstergesidir. Yeni bir jenerasyon, yeni bir gençlik geliyor. Bu da TÜRKSOY'a yeni bir vizyon ve misyonu zaruri kılıyor. Zirvelerimizde devlet başkanlarımız gençlik alanını ihmal etmememizi defalarca vurguladılar. Bugün Türk dünyasının nüfusunun yüzde 40'ı gençlerden oluşmaktadır. Kültür, Türk dünyasının yumuşak gücüdür. Türk dünyası tarihte olduğu gibi bugün de kültürüyle bölgemiz ve dünyada barış ve istikrarı teşvik etmektedir. Kültür ve eğitim kurumlarımız arasında daha fazla işbirliğine ve koordinasyona ihtiyaç duymaktayız. Okullarımızda müfredatları birbirine yakınlaştırmalıyız. İlkokul ve ortaokul seviyesinden başlayarak yükseköğretime kadar öğrenci ve öğretim elemanı değişimini güçlendirmeliyiz."

Amreyev, dijital araçlar ve gelişen teknolojinin gençlere çok farklı ürünler ve projelerle yaklaşmayı zorunlu kıldığını dile getirdi.

Gençlerin artık eskisi gibi basılı ve yazılı metinlere ilgi göstermediğini kaydeden Amreyev, "Sosyal medya aracılığıyla görsel materyallerle kültürümüzü ve tarihimizi onlara ulaştırmalıyız." ifadesini kullandı.

Şuşa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise Bursa'da Türk Dünyası Kültür Başkenti projesi kapsamında bugüne dek düzenlenen en görkemli açılışlardan birine şahit olduklarını belirtti.

Bursa'nın kültür başkenti seçilmesinin isabetli bir karar olduğunu anlatan Kaseinov, şu ifadeleri kullandı:

"Görev sürem boyunca hayata geçirdiğimiz birbirinden değerli projelerin içinde beni en çok heyecanlandıran, Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması oldu. Sizlerin de iyi bildiği gibi artık şehirlerimiz bu unvanı almak için adeta yarışır hale geldiler. Bu sayede Türk coğrafyasındaki kültürel, tarihi ve doğal zenginliğimizi daha yakın tanıma ve tüm dünyaya tanıtma imkanı elde ettik. Şimdi sıra Bursa'da. 2022 yılı boyunca, tüm birikimimiz ile Bursa'nın yanında olacak, bu kadim şehirde düzenleyeceğimiz etkinliklerle hasret gidereceğiz. Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov'un bugün bizlere Şuşa'nın adaylığı ile ilgili yapacağı sunumu heyecanla bekliyor, bütün Türk dünyası için sembolik değeri çok yüksek olan Şuşa'nın adaylığını destekleyeceğinize yürekten inanıyorum."

Dün akşam yapılan açılış programına 10 bin kişi katıldı

Vali Yakup Canbolat, Türk dünyası temalı faaliyetlerin, bilimden edebiyata, sanattan gastronomiye, sempozyumlardan konserlere, söyleşiden sergilere varıncaya kültür ve sanatın her alanında bir şölen havasında gerçekleşeceğini bildirdi.

Bursa'nın "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olmasının, Türk dünyasının bir olmasına yüksek katkı sunacağını vurgulayan Canbolat, "Soydaşlarımız bilsin ki Bursa, onların evleri, yurtları. Ülkelerinize dönerken Bursa'da yaktığımız nevruz ateşinin aydınlığını götürmenizi dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da dün akşam TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış programına yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bilgisini paylaştı.

Edebiyatın, kültürün ve sanatın nabzının Bursa'da atacağını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Bursa'nın, Türkiye'nin ve Türk dünyasının katılımına katkı sunacağız. Yapacağımız faaliyetlerle ülkeler arası kültür köprülerinin sağlamlaşması için çaba göstereceğiz. Ülkelerin değil, şehirlerin yarıştığı bir süreçteyiz. Bursa'nın birçok hedefi var. Türk Dünyası Kültür Başkentliği, bu hedeflere ulaşma noktasında bizim için önemli bir nirengi noktası olacak. Yıl sonunda bu başkentliği devredecek olsak da Bursa, Türk dünyasının daimi başkentliği sürecini devam ettirecek ve bu misyonu kendisine şiar edinecek."