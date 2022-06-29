Türk dağcılar İran'daki Demavend Dağı'nın zirvesinde bayrak açtı

Türk dağcılar, İran'ın en yüksek dağlarından 5 bin 610 rakımlı Demavend Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağı açtı.

İstanbul Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen tırmanışı gerçekleştirmek için İstanbul'dan Tahran'a giden 9 Türk dağcı, Mazenderan eyaletine bağlı Amul şehrine geçti.

Demavend Dağı'na tırmanışlarını başarılı bir şekilde yapan dağcılar, zirvede Türk bayrağı açtı.

Asya'nın en yüksek, dünyanın ise en yüksek ikinci volkanı konumunda olan, zirveye yakın noktalarda kükürt gazı çıktığı için yarı aktif kabul edilen Demavend Dağı'na çıkan dağcılar, zirvede 4 gece konakladı.

Tırmanışın ardından Türkiye'ye dönen dağcılardan İstanbul Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çiçek, AA muhabirine, İran'ın en yüksek dağı Demavend'a başarılı tırmanış yaptıklarını söyledi.

Dağcılar için kıymetli olan dağda sorunsuz zirve yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çiçek, şunları anlattı:

"Kulüp olarak bir zirve faaliyetini geniş katılım sayılabilecek bir sayıyla başardık. İran Dağcılık Federasyonundan gerekli izinleri aldıktan sonra 3 bin 50 metrede bulunan ana kampa çıktık. Burada bir gece konakladıktan sonra 4 bin 200 metre yükseklikte bulunan ikinci kampa tırmandık. Bu kamp zirve öncesi son kamp. Yüksekliğe uyum yani aklimatizasyon için bu kampta zirve öncesinde bir gece konakladık. Zirve tırmanışımız açık ama soğuk bir havada, zaman zaman buz geçişleri de içerecek şekilde devam etti. 5 bin 500 metreye geldiğimizde soğuğun yanı sıra kükürt gazının kokusu da yürüyüşü zorlaştırdı. Her yönden esen rüzgar zaman zaman yoğun gaz kokusuna maruz bırakabiliyor. Ancak buna rağmen Adem Gül rehberliğinde başladığımız zirveyi 9 sporcu ile başarıyla tamamladık."

Tırmanışı, Ali Can Derviş, Aykut Keskin, Emre Kapukaya, Hasan Çiçek, Levent Erbay, Ramazan Günay, Rümeysa Terzioğlu ve Yusuf Alper Kutluer ile yaptıklarını belirten Çiçek, İstanbul Doğa Sporları olarak farklı ülkelerde bulunan yüksek dağlara tırmanış gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.