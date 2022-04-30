Türk Böbrek Vakfından 'bayramda tercihinizi sağlıklı besinlerden yana kullanın' önerisi

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, aşırı tuz ve şeker alımı ile yetersiz su tüketiminin genel sağlık haline ve böbreklere etkisinin büyük olduğunu belirterek, Ramazan Bayramı'nda sağlıklı besinlerin tüketilmesini tavsiye etti.

TBV Başkanı Erk, yaptığı açıklamada, yıl boyunca süregelen beslenme rutininin ramazanda farklılaşmasının ve geleneksel bayram sofralarına olan özlemin, kontrolsüz tüketimi de beraberinde getirebildiğini ifade etti.

Bayramın "kalabalık keyifli sofralar ve bir arada olunan aile ziyaretleri" anlamına geldiğini ancak kontrolsüz beslenme ve tüketime sağlık için mesafe koymanın önemli olduğunu vurgulayan Erk, şunları kaydetti:

"Bayramda tercihlerimizi sağlıklı olandan yana yapmalı ve hareketi eksik etmemeliyiz. Unutmayalım ki aşırı tuz ve şeker veya yetersiz su tüketiminin genel sağlık haline ve böbreklere etkisi büyük. Bu nedenle zengin mutfağımızdan hem ağzımızın tadına hem de sağlığımıza göre alternatif bulmak mümkün."

Beslenme tavsiyeleri

TBV diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da ramazan boyunca kısıtlı zaman diliminde düzenli şekilde beslenmeye alışan vücudu bayramda çok zorlamamak gerektiğini anlattı.

"Bayramda aşırı şeker ve tuz içeren, yüksek kalorili yiyeceklerin bir anda ve çok fazla tüketilmesi kan şekerinde dalgalanmalara ve tansiyon problemlerine neden olabilir." uyarısında bulunan Aydın, bunun önüne geçmek için bayramda da sağlıklı beslenmenin, sağlıklı bir beden için en önemli koşul olacağının altını çizdi.

Ziyaretlerde tüketilen tatlılara çay ve kahve de eşlik ettiği için daha fazla şeker alımının söz konusu olduğunu dile getiren Aydın, beslenmenin nasıl olması gerektiğine dair şu önerileri sıraladı:

"Aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine sütlaç, güllaç, muhallebi gibi sütlü tatlılar veya meyve tatlıları tercih edilmeli. Sıcak havalarda porsiyon miktarına dikkat edilerek tüketilen dondurma iyi bir alternatif olabilir. Sade dondurma, kalsiyum, fosfor, potasyum açısından iyi bir kaynaktır. 2 top sade dondurma, 1 bardak süt ve 1 meyve yerine ara öğünlerde tüketilebilir. Büyük porsiyon meyve tabakları, meyvenin içindeki şeker miktarından dolayı fazla şeker alımına neden olabilir. Bir anda ve geç saatlerde tüketmek yerine meyve tüketimi gün içine yayılmalıdır. Meyveler ara öğün olarak tercih edilebilir. Bayramda da diğer günlerde olduğu gibi günde en az 2-2,5 litre su içmeye devam edilmelidir. Fiziksel aktivite artırılmalı, 45 dakikalık yürüyüş yapılmalıdır."