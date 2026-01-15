Türk bilim insanları kutuplardaki bazı canlıların dışkı örneklerinden bölgenin kirliliğini belirleyecek

Türk bilim insanları tarafından kutuplarda yürütülen çalışmayla fok, penguen ve balina dışkı örneklerinden bölgenin kirliliğine yönelik tespitler yapılacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Bakırdere Araştırma Grubu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonuyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kutuplara düzenlenen 3 sefere katıldı.

Bu kapsamda bilim insanları, Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın bulunduğu Horseshoe Adası'ndan fok, penguen ve balina dışkısı örneklerini topladı.

YTÜ laboratuvarında eksi 80 derecede muhafaza altına alınan örneklerin analiz edilerek kutuplardaki kirliliğin tespit edilmesi hedefleniyor.

"Kutup çalışmaları bilimsel ve prestij açısından önemli"

Çalışmaya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan YTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, kutupların dünyanın kara kutusu olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda kutupların dünyanın geçmişine açılan bir pencere olduğunu belirten Bakırdere, "Dünyanın geçmişine bakmak istiyorsanız, '1 milyon yıl önce dünyada neler vardı, neler yaşanıyordu, atmosferin bileşenleri nelerdi?' bunları merak ediyorsanız, yolunuz muhakkak kutuplardan geçmek zorunda." dedi.

Kutupların ortalama 2 kilometre kalınlığında buzla kaplı küre ve içerisinde ülke olmayan tek kıta olduğunu aktaran Bakırdere, hem güney hem kuzey kutbunun geçmişte yer alan sırları ortaya çıkarmak isteyen bilim insanları için ilgi odağı olduğunu söyledi.

Bakırdere, Türkiye'nin kutup çalışmalarındaki varlığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, akademisyenleri olarak o bölgede varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK-MAM koordinasyonunda oraya şu ana kadar 10 farklı sefer düzenlendi. Bu 10 seferin 3'üne Bakırdere Araştırma Grubu olarak katılım sağladık. Kutup çalışmaları bilimsel ve prestij açısından önemli. Dünyanın geçmişini görmek istiyorsanız kutuplara, dünyanın geleceğini görmek istiyorsanız da uzaya gitmeniz lazım. Biz kutuplara gittik. Eskiden ülke olarak özenirdik, taklit ederdik. Artık taklit eden değil, taklit edilen, özenen değil, özenilen akademisyenler de bu ülkede varlığını sürdürmeye başladı."

"Bölgedeki kontaminasyonları tespit etmeye çalışıyoruz"

Yerli ve milli çalışmalar yürüttüklerini, 12 çalışmalarının dünyada saygın dergilerde yer bulduğunu anlatan Bakırdere, son kutup seferinde Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğrafın The Guardian'da manşet haberi olarak sunulduğunu, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini, geçen hafta Nature dergisinin de kutup çalışmalarına ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Bakırdere, çalışmaları kapsamında kutup bölgelerinden örnekler toplandığını kaydederek, "Bunlardan bir tanesi de fok, penguen ve o bölgede yer alan balina dışkıları. Topladığımız balina, fok ve penguen dışkısıyla o bölgedeki kontaminasyonları (tehlikeli maddelerin insan vücuduna, eşyalara ve çevreye bulaşması) tespit etmeye çalışıyoruz." dedi.

Araştırma ekiplerinde 79 kişinin yer aldığını, YTÜ'nün altyapısını kullandıklarını ve çalışmalarında analitik yöntemler geliştirdiklerini belirten Bakırdere, "Hem alım hem işletim maliyeti çok yüksek olan cihazların yapabileceği analizleri, kendi laboratuvarımızda çok basit analitik yöntemlerle gerçekleştirebiliyoruz." bilgisini verdi.

Kutup çalışmalarının sadece kendi grupları değil, TÜBİTAK-MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda birçok bilim insanı tarafından yürütüldüğünü anlatan Bakırdere, destekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'a teşekkür etti.

"Önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasında öncü olmak istiyoruz"

YTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Buse Tuğba Zaman da 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne araştırmacı olarak katıldığını ve sefer sırasında oradaki fok, penguen ve balinalardan dışkı ve su numuneleri topladıklarını aktardı.

Numuneleri üniversitedeki araştırma laboratuvarına getirdiklerini ve geliştirilen yöntemlerle yüksek doğrulukta analizler yaptıklarını belirten Zaman, "Amacımız, bölgedeki kirliliğin tespit edilmesi için doğru ve kesin yöntemler geliştirmek. Buradaki kirliliği tespit edip önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasında öncü olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türk bilim insanı olarak kutuplarda bulunmanın kendisi için büyük gurur olduğunu dile getiren Zaman, "Orada bayrağımızı dalgalandırmaya vesile olmam beni gerçekten çok gururlandırdı. Benim için bu büyük bir hayaldi." ifadelerini kullandı.