Dışişleri Bakanlığı: Prof. Dr. Demirköz'ün, Uluslararası Yapay Zeka Paneli'ne seçilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz'ün Birleşmiş Milletler'in Bağımsız Uluslararası Bilimsel Yapay Zeka Paneli'ne üye seçilmesini memnuniyetle karşıladı. Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası alandaki yapay zeka yönetişimi çalışmalarına verdiği önemin altını çiziyor.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz'ün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 'Bağımsız Uluslararası Bilimsel Yapay Zeka Paneli'ne üye seçilmesinin memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz'ün, Bağımsız Uluslararası Bilimsel Yapay Zeka Paneli'ne BM Genel Kurulu tarafından üye olarak seçilmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Yapay zekanın yönetişimi, riskleri ve potansiyeline ilişkin bilimsel ve tarafsız değerlendirmelerde bulunmak üzere kurulması kararlaştırılan bu önemli panelde Türkiye'den bir bilim insanının yer alması, ülkemizin bu alanda BM başta olmak üzere çok taraflı platformlardaki çalışmalara verdiği önemin somut bir göstergesidir. Türkiye, uluslararası alandaki yapay zeka yönetişimi çalışmalarına kapsayıcı ve yenilikçi bir yaklaşım çerçevesinde katkı sunmaya devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
