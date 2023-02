Türk bayrakları ve balonlarla süslenen çadırlarda depremzede çocuklara moral veriliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kurulan psikososyal destek ve çocuk eğitim çadırlarında gönüllü uzman ekiplerin etkinlikleriyle yaşadıklarını unutmaya çalışıyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da MEB tarafından depremzede öğrencilere yönelik başlatılan psikososyal destek çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kentte belirlenen 3 noktaya 6 psikososyal destek ve çocuk eğitim çadırı kurdu. Çadırlarda Ankara, Tokat, Sivas ve Elazığ'ın da arasında bulunduğu 10 ilden gelen gönüllü uzmanlar çocuklara destek oluyor.

Türk bayraklarıyla süslenen çadırlarda psikolojik danışman ve rehber öğretmenleriyle oyun oynayan, resim ve boyama yapan çocuklar yaşadıklarını bir nebze de olsa unutmaya çalışıyor.

Psikososyal destek ve çocuk eğitim çadırlarının sorumlusu okul müdürü Kemal Aladağ, AA muhabirine, gönüllü uzmanların çocukların yanında olduğunu söyledi.

Olabildiğinde çocuklara bu travmayı unutturabilecek bir süreç izlediklerini dile getiren Aladağ, "Çocuklarımızın çadırlara ilgisi yoğun. Çocuklara o anı unutturabilmek için her türlü imkanımız mevcut. Ayrıca yetişkinlere de psikolojik destek vermek için ayrıca bir çadırımız da mevcut." dedi.

Okul öncesi çocukların eğitiminde ihtiyaç duyabileceği tüm malzemelerin çadırlarda bulunduğunu aktaran Aladağ şöyle devam etti:

"Çadırlarımızda boyama çalışması, diğer aktiviteler, oyun aktiviteleri gibi her şey uzman ekiplerce yürütülmektedir. Şu an yaklaşık 140 civarında psikolojik danışman rehber öğretmenimiz çadırlarda geziyor. Her çadırımızda 3'er öğretmen dönüşümlü olarak faaliyetlerini yürütmektedirler. Talep yoğun olunca her 30 dakika boyunca 10 çocuğumuz çadırlarda gün aşırı etkinlik yapıyor. Faaliyetimiz akşama kadar sürmektedir. Çadırımız hiç boş durmadı. Uzman ekiplerimiz sürekli çocuklarla ilgilenmektedir."

"Hepsinin hikayesi farklı"

Tokat'tan gelen psikolojik danışman Ahmet Bozkaya çadırda öncelikli olarak çocuklara, ergenlere ve yetişkinlere psikososyal destek verdiklerini ifade etti.

Çadır bölgelerinde çocuklara oyuncaklar dağıttıklarını dile getiren Bozkaya şöyle devam etti:

"Çocukların içerisinde bulunduğu travmadan bir an önce kurtulabilmeleri için elimizden gelen neyse yapmaya çalışıyoruz. Çadırda çok travmatik şeylerle karşılaştık. Burada çocukların öncelikle temel ihtiyaçlarını giderirken psikolojik destek vermeye çalışıyoruz. Boyama, oyun, grup oyunları, bireysel görüşmeler yapıyoruz. Hepsinin hikayesi farklı. Çocuklar boya ve resim yapmayı çok seviyorlar. Çocukların yaptığı resimlerde hep bir yok oluşluk var. Bina çiziyor, yarısı var yarısı yok. Ailenin üyelerini çiziyor, herkes el ele tutuşurken biri dışarıda, hayatını kaybetmiş bir baba. Maalesef bu tarz travmatik şeylerle karşılaşıyoruz. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Çadırda oyun oynayan 3. sınıf öğrencisi Rabia Kaşar ise depremin ardından çadıra geldiklerini anlatarak "Oyunlar oynayıp arkadaşlarımla vakit geçiriyorum." dedi.