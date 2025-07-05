Türk Bayrağına Saygısızlık Yapan Turist Gözaltına Alındı

Türk Bayrağına Saygısızlık Yapan Turist Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da bir Polonya vatandaşı, iş yerinin tentesindeki Türk bayrağını çıkardığı sebebiyle gözaltına alındı. Dükkan sahibi bayrağın yerinde olmadığını fark edince polise başvurdu. Turist adliyeye sevk edildi ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANTALYA'nın Alanya'nın ilçesinde bir iş yerinin tentesinde asılı Türk bayrağını yerinden çıkaran turist dükkan sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen turist adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 3 Temmuz'da saat 02.30 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi, Kızlarpınarı Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde caddede yürüyen Polonya uyruklu turist B.J.P. (28) bir iş yerinin tentesinde asılı Türk bayrağını yerinden çıkarıp daha sonra yere bırakarak yoluna devam etti. Sabah dükkanını açan iş yeri sahibi Barış Saraç bayrağın yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Saraç, bayrağa saygısızlık yapıldığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Polonyalı turist B.J.P., kaldığı otelde polis tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen B.J.P., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları

Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İddialar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.