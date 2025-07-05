Türk Bayrağı'nı Aldığı İçin Gözaltına Alınan Turist Serbest Bırakıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir iş yerinin dış cephesinde asılı Türk Bayrağı'nı alan turist, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin dış cephesinde asılı Türk Bayrağı'nın gece saatlerinde bir kişi tarafından alınması üzerine iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Basın mensuplarıyla da paylaşılan görüntülerde, iş yerinde asılı bayrağın bir kişi tarafından alındığını belirleyen güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin ilçede tatil yapan Polonya uyruklu B.J.P. olduğunu tespit eden ekipler, bu kişiyi kaldığı otelde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.