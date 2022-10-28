Türk Barista Çin'in Shenzhen Kentindeki Hayatını Anlatıyor

İstanbullu bir barista olan Gökhan Bükmüş, Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde bir Türk kafesi işletiyor.

İstanbullu bir barista olan Gökhan Bükmüş, Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde bir Türk kafesi işletiyor.

Yaklaşık 20 yıldır Çin'de yaşayan Bükmüş, Çin kültürünü çok sevdiğini ve Çin'in yabancılara kendi kültürlerini tanıtma imkanı verdiğini söylüyor.

SES (İngilizce): GÖKHAN BÜKMÜŞ, Barista:

"Çin'e 2002'de tur lideri olarak geldim ve bu işi bir yıl boyunca yaptım. O bir yıllık sürede Çin'in birçok bölgesine seyahat ettim. Çin kültürü hakkında çok şey öğrendim. Bu kültürü çok sevdim. Benzerlikler ve farklılıklar var ve hepsi bana çok çekici geliyor. Yeni arkadaşlarım oldu, eşimle tanıştım. Sonunda buraya yerleşmeye karar verdim.

Önce başka bir kentte, komşu Dongguan'da küçük bir el sanatları mağazası açtık. Türkiye'den getirdiğimiz el sanatları ve hatıralık eşyaların satışını yaptık. İki yıl önce burada kahve dükkanı açtık. Ben Türk kahvesi yapıyorum. Türk kahve kültürünü buraya getirdim; geleneksel el sanatları sergi ve satışını da yapıyoruz.

Çin, sadece Çinlilere değil, yabancılara da birçok fırsat sağlıyor. Çin halkı yeni şeylere, yeni kültürlere ve dünyanın diğer bölgelerinden yeni şeyler öğrenmeye çok açık oldukları için bu bizim kendi kültürlerimizi tanıtmamıza da imkan veriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)