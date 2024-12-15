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Türk Baklavası 13. Geleneksel Festivali Azerbaycan'da Yapıldı

Türk Baklavası 13. Geleneksel Festivali Azerbaycan'da Yapıldı
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Türkiye'nin dünyaca ünlü baklavasının tanıtıldığı 13. Geleneksel Baklava Festivali, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleştirildi. Festivalde, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliği vurgulanırken, çeşitli tatlılar sergilendi ve 20 bin dilim baklava ikram edildi.

Türkiye'nin dünyaca ünlü lezzetleri arasında yer alan Türk baklavasının tanıtıldığı, yapım süreçlerinin anlatıldığı ve onlarca çeşit tatlının ikram edildiği 13. Geleneksel Baklava Festivali bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) tarafından düzenlenen festivalin açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, BAKTAD yönetici ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, 13. Geleneksel Baklava Festivali için Bakü'de bir araya gelmekten memnuniyet duydukları söyledi.

Yıldırım, festivalin, baklavanın ötesinde çok daha büyük bir mesaj taşıdığını vurgulayarak, "Türkiye ve Azerbaycan, sadece sınırlarla değil, aynı zamanda gönüllerle birbirine bağlı iki dost ve kardeş ülke. Bu festival, hem bu bağı daha da güçlendirmek hem de ortak kültürümüzü tüm dünyaya tanıtmak için eşsiz bir fırsat sunuyor." dedi.

Festivalin bu yıl ilk kez Türkiye sınırları dışında, Bakü'de düzenlendiğini belirten Yıldırım, "Bu, bizim için tarihi bir adım. Çünkü artık bu festival yalnızca geleneksel değil, uluslararası bir nitelik kazanmış durumda. Önümüzdeki yıllarda bu festivali diğer Türk devletlerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu, ortak kültür mirasımızı daha geniş coğrafyalara taşımak ve dünyaya duyurmak için çok önemli bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

"Festival, baklavanın uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayacak"

BAKTAD Onursal Başkanı Nadir Güllü de, kültürlerinin bir parçası ve nesiller boyu süren bir geleneğin simgesi olan baklavanın, hem Azerbaycan'da hem de dünya çapında daha geniş kitlelere ulaşması için bir araya geldiklerini söyledi.

Baklavanın Azerbaycan'da da milli bir tatlı olduğunu ve her iki ülkenin mutfakları için eşsiz bir değeri bulunduğunu vurgulayan Güllü, "Bu etkinlik, baklavanın uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlamak için bir fırsattır." dedi.

Türkiye'den, sektörün önde gelen marka temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 100 kişilik heyetin katıldığı festivalde, Türkiye'ye özgü olan ve aralarında fıstıklı, cevizli, midye, şöbiyet, havuç dilimi ve soğuk baklava gibi 60 çeşit tatlı sergilendi. Azerbaycan'dan ise Bakü, Gebele ve Şeki baklavaları başta olmak üzere 10 farklı tatlı çeşidi tanıtıldı.

Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini dünyaya göstermeyi ve Türk baklavasını Azerbaycan'dan bir kez daha dünyaya tanıtmayı amaçlayan festivalde, ziyaretçilere 20 bin dilim baklava dağıtıldı.

Bundan önceki son iki festivalin şampiyon ustalarının da yer aldığı festivalde, katılımcı ustalar hünerlerini sergiledi. Türk baklavasının, üretimden tüketime yolculuğunun anlatıldığı ve sergilendiği festival kapsamında ziyaretçiler lezzet şöleni yaşadı.

"Baklava, Orta Asya'dan beri yapılagelen Türk tatlısıdır"

BAKTAD Başkanı Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kardeş ülke Azerbaycan'da çok iyi karşılandıklarını, büyük ilgi gördüklerini söyledi.

Yıldırım, "Türk baklavası ile hem ülkemizin hem de ürünlerimizin tanıtımını yapmak, aynı zamanda sektöre katma değer sağlamak istiyoruz. Baklava, Orta Asya'dan beri yapılagelen Türk tatlısıdır. Şu anda baklavayı en iyi biz yapıyoruz." şeklinde konuştu.

BAKTAD'ın Azerbaycan Temsilcisi Cavid Ağayev de baklavanın iki kardeş ülkenin ortak kültürel değerlerinden olduğunu belirtti.

Ağayev, "Baklava, hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da saygıyla sofraya konuluyor ve dostlara ikram ediliyor." dedi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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