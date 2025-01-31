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Türk Askeri Kosova'da Güvenlik İçin Devriye Faaliyetlerini Sürdürüyor

Türk Askeri Kosova'da Güvenlik İçin Devriye Faaliyetlerini Sürdürüyor
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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) içerisinde görevli Türk askeri, Kosova'nın Sırbistan ile sınır bölgesinde güvenliği sağlamak üzere devriye faaliyetlerine devam ediyor. KFOR'un sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, devriyelerin güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamaya yönelik misyonun bir parçası olduğu vurgulandı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova'nın Sırbistan ile sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Mehmetçiğin Kosova'nın kuzeyindeki, ülkenin Sırbistan ile sınır bölgesinde devriye faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar, KFOR'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, söz konusu devriyelerin KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlama konusundaki günlük misyonunun bir parçası olduğuna vurgu yapıldı.

KFOR, devriye faaliyetini artırmıştı

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 29 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.

KFOR, son dönemde ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimlerin ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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