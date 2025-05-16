Türk Askeri, Kosova'da Güvenliği Sağlamak İçin Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor

Türk Askeri, Kosova'da Güvenliği Sağlamak İçin Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor
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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesindeki Türk askerleri, Kosova genelinde güvenliği sağlamak adına devriye faaliyetlerini sürdürüyor. KFOR'un sosyal medya hesaplarından, askeri devriyelerin detayları paylaşıldı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova genelinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerine devam ediyor.

Mehmetçiğin Kosova'nın çeşitli bölgelerindeki devriye faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar, KFOR'un sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, gece ve gündüz icra edilen devriyelerin, KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlama konusundaki günlük misyonunun bir parçası olduğu ifade edildi.

KFOR, devriye faaliyetini artırmıştı

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri de 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.

Türkiye'nin, KFOR'un komutasını ekim ayından itibaren 1 yıllığına üstleneceği bildirilmişti.

KFOR, son dönemde ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimlerin ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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