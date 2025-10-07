Türk Asıllı Avusturyalı Aktivist Erol Büyük: 'Biz Filistin'e Çoktan Vardık'

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan ve baba adayı olan Türk asıllı Avusturya vatandaşı Erol Büyük, "Biz Filistin'e çoktan vardık çünkü biz şu an Filistin'deyiz. Filistin bize geldi. Herkesin kalbine geldi. O yüzden kimse bizi durduramaz." dedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na 161 aktivistle özel bir uçuşla getirilen Büyük, Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki tecrübelerini AA muhabirine anlattı.

Büyük'ü havalimanında hamile eşi karşıladı

Büyük, kendisinin filoya Avusturya delegasyonuyla katıldığını belirterek Atina'ya gelen uçakta İsveç, Almanya, Avusturya, Fransa, İspanya gibi birçok ülkeden aktivistin bulunduğunu söyledi.

Türk asıllı Avusturya vatandaşı Büyük'ü havalimanında, 7 aylık hamile eşi Sabah Aydın karşıladı.

Türk ve Arap ebeveyne sahip Aydın, eşini karnındaki oğluyla havalimanında saatler süren beklemenin ardından kucakladı.

Dünyaya gelmesini bekledikleri bebeğini, eşinin karnında seven Büyük, eşine ve doğacak bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Büyük, eşiyle Filistin'e destek etkinliğinde tanıştıklarını belirterek bu nedenle çocuklarının ismini Cihad koymayı planladıklarını ifade etti.

"Bize su vermediler"

Büyük, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırdığı ve aktivistleri alıkoyduğu günden sonra yaşadıklarını ise şu sözlerle aktardı:

"Salı gününden beri hiçbir şey yemedim. İlk kez uçakta yemek yedim. Gözlerimin çukurundan da belli oluyordur. Bize su vermediler. En kötü olay, oydu. Yemek arada veriyorlardı ama biz açlık grevi yaptığımız için yemedik."

Birlikte kaldığı koğuştaki çoğu aktivistle beraber açlık grevine gittiklerini ifade eden Büyük, İsrail güçlerinin su vermemesinin kendileri için oldukça zorlayıcı olduğunu vurguladı.

Büyük, İsrail güçlerinin aktivistlere karşı tavırlarına ilişkin de "Kaba davrandılar. Gerçekten terörist muamelesi yaptılar. Daha doğrusu bazen hayvan muamelesi de yapıyorlardı. Yani çok kişi açlık grevi yaptı. En kötüsü bize su vermediler. En kötü şey, buydu gerçekten. Rüyamızda su içiyorduk. O derece." ifadelerini kullandı.

"Bir daha geleceğiz"

Yaşanan tüm zorluklara rağmen aktivistlerin gönüllerinin hala Filistin'de kaldığına dikkati çeken Büyük, Filistin Devleti'ne ilişkin umudunu ise "Yüz kere de olsa bin kere de olsa her zaman gideriz ve bunu (tişörtüme) İngilizce slogan olarak 'bir daha geleceğiz' şeklinde yazdım ama bu kez İsrail'e değil, Filistin'e geleceğiz." diye konuştu.

Büyük, bir dahaki gidişinde Filistin Devleti'nin kurulmuş olduğunu görmeyi isteğine dikkati çekerek "Biz Filistin'e çoktan ulaştık. Bunu çok kişi anlamadı daha ama biz Filistin'e çoktan vardık çünkü biz şu an Filistin'deyiz. Filistin bize geldi. Herkesin kalbine geldi. O yüzden kimse bizi durduramaz." değerlendirmesinde bulundu.