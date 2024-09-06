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Türk asıllı Amerikan aktivist İsrail güçleri tarafından öldürüldü

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Türk asıllı Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. İsrail'in bölgeye yerleşmesine karşı düzenlenen protestolara katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

(ANKARA) - Türk asıllı Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Filistin medyasında yer alan habere göre; 26 yaşındaki Türk asıllı Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'daki Nablus'un güneyinde bulunan Beita kasabasında, İsrail'in bölgeye yerleşmesine karşı düzenlenen haftalık protestolara katıldığı esnada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Habere göre, bölgedeki tıbbi kaynaklar, başından vurularak yaralanan aktivistin Nablus'taki Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldığını ve yoğun bakım ünitesine alındığını doğruladı. Türk asıllı aktivist, hastane ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen, aldığı ağır yara nedeniyle kurtarılamadı.

Haberde, çatışmanın İsrail güçlerinin göstericilere canlı mühimmat, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz atarak protestoyu şiddetle bastırmasıyla patlak verdiği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin Şeyh, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin düzenlenen protestoda İsrail güçleri tarafından öldürülmesini kınayarak, bunun işgal güçlerinin günlük ihlallerine bir yenisinin eklenmesi olarak nitelendirdi ve sorumluların uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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