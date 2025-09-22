Türk Armoni Yıldızları Orkestrası, Ankara Kültür Yolu Festivalinde Konser Verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrası, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali'nde etkinlikler bugün de devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrasınca CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da konser gerçekleştirildi.

Şef Yarbay Kerimcan Nayman yönetimindeki orkestra, repertuarında Türkçe pop, güncel şarkılar ve caz parçalarına yer vererek, ünlü sanatçıların seçme eserlerini seslendirdi.