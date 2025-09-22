Haberler

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası, Ankara Kültür Yolu Festivalinde Konser Verdi

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası, Ankara Kültür Yolu Festivalinde Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı'na bağlı Türk Armoni Yıldızları Orkestrası, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da konser verdi. Orkestra, Türkçe pop, güncel şarkılar ve caz parçalarından oluşan repertuarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrası, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali'nde etkinlikler bugün de devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrasınca CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da konser gerçekleştirildi.

Şef Yarbay Kerimcan Nayman yönetimindeki orkestra, repertuarında Türkçe pop, güncel şarkılar ve caz parçalarına yer vererek, ünlü sanatçıların seçme eserlerini seslendirdi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı

Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.