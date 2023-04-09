Türk arkadaşıyla Edirne'ye gelen Avusturyalı, Müslümanlığı seçti

Avusturyalı Monuel Titton, Türk arkadaşının davetiyle geldiği Edirne'nin İpsala ilçesinde Müslüman oldu.

Avusturyalı Monuel Titton, arkadaşı Erkan Düz'ün memleketi İbriktepe köyüne geldi.

Arkadaşından etkilenen Titton, bir süre sonra Müslüman olmak istediğini belirterek, İpsala Müftülüğüne başvurdu.

Titton, İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar'ın katıldığı ihtida töreniyle, Yusuf Evren ismini alarak Müslüman oldu.

Bayraktar, Evren'i tebrik ederek, ihtida belgesi verdi.

İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verilen Evren'e, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hediye edildi.

Tören sonrası çok mutlu olduğunu belirten Yusuf Evren, Müslüman olmayı gönülden istediğini, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.