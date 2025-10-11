Türk-Arap Üniversiteleri Kongresi, Tunus'ta Başarıyla Tamamlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Arap Üniversiteler Birliği işbirliğinde, Tunus'ta düzenlenen 5. Türk-Arap Üniversiteleri Kongresi, Türkiye'den ve Arap dünyasından üniversiteler arasında imzalanan onlarca akademik iş birliği anlaşmasıyla kapanış yaptı.

YÖK Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Dairesi Öğretim Görevlisi Muhammet Akif Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki kongreye Türkiye'den yaklaşık 40 üniversitenin katıldığını belirterek, etkinliğin Türk yükseköğretiminin uluslararası görünürlüğü açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kongrenin dün başladığını ve katılımın beklentinin üzerinde olduğunu aktaran Ataman, "Sayın Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla icra edilen bu programda üniversitelerimiz, Arap dünyasındaki üniversitelerle potansiyel iş birliklerini görüştü, öğrenci ve akademisyen hareketliliğini teşvik edecek anlaşmalar imzaladı." dedi.

" Türkiye'nin yükseköğretimdeki küresel görünürlüğünü artırmak istiyoruz."

Türkiye'nin dünyada uluslararası öğrencilere en fazla ev sahipliği yapan ülkeler arasında altıncı sırada yer aldığını hatırlatan Ataman, " Türkiye'nin yükseköğretimdeki küresel görünürlüğünü artırmak, ortak araştırmalar ve projelerle bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ataman, etkinliğin Tunus Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ve Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nin katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu tür organizasyonlar, Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşma stratejisi açısından büyük birer platform. Üniversitelerimizin dünyaya açılmasına, ortak araştırma ve yayın kapasitesinin gelişmesine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Kongrede dijital dönüşüm ön plana çıktı

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kongrede dijital dönüşüm, yükseköğretimde yeni yönetişim modelleri ve sürdürülebilirlik konularının öne çıktığını kaydederek, "Üniversitelerimizin artık sadece kendi ülkeleriyle değil, bölgesel ve küresel düzeyde entegre hareket etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ise farklı Arap ülkelerinden gelen üniversitelerle öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak projeler ve araştırma faaliyetleri konusunda mutabakat imzalandığını söyledi.

Sözbir, "Bu tür anlaşmaların İslam coğrafyasında bilimsel dayanışmayı güçlendireceğine inanıyorum." dedi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan da kongre kapsamında tıp, mühendislik, gıda teknolojileri ve sosyal bilimler alanlarında yeni anlaşmalara imza attıklarını belirterek, "Zeytune Üniversitesi ile sosyal bilimlerde mutabakat sağladık. Verimli ve somut çıktıları olan bir toplantı oldu." açıklamasını yaptı.

"Üniversiteler olarak birbirimizi yakından tanımak, gelecekteki ortaklıkları güçlendirecek."

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise kongrenin yalnızca imzalarla sınırlı kalmadığını vurguladı:

"Yeni üniversite modelleri, dijital dönüşüm, yapay zeka, sürdürülebilir kalkınma ve ortak doktora programları gibi konularda birlikte çalışma niyeti taşıyoruz. Üniversiteler olarak birbirimizi yakından tanımak, gelecekteki ortaklıkları güçlendirecek."

Kongrede, Türkiye ile Tunus, Cezayir, Ürdün, Libya, Filistin ve Irak başta olmak üzere çok sayıda ülkenin üniversiteleri arasında karşılıklı anlayış protokolleri imzalandı.

Etkinlik, Türk yükseköğretim kurumlarının uluslararası alanda daha görünür hale gelmesi ve Afrika kıtasıyla akademik işbirliğinin derinleşmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.