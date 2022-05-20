Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinden Kongre'ye 19 Mayıs ziyareti - Haberler

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) gönüllüsü gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ABD Kongresine yaptıkları ziyarette Türkiye'nin tezlerini anlattı.

TASC gönüllüsü Türk ve Amerikalı genç bir grup, 19 Mayıs dolayısıyla Washington'da Kongre binasında bazı Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette Kongre üyelerine YPG/PKK terör örgütü, sözde Ermeni soykırımı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili diğer konularda tarafsız ve gerçeklere dayalı bir bakış açısının önemini anlatan gençler, Türkiye'nin tezlerini dile getirdi.

Ziyarete TASC gönüllüsü gençlerin yanı sıra TASC yetkilileri de katıldı.