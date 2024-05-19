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Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu İletişim Etkinliği

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Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), New York'ta düzenlediği iletişim etkinliğinde diplomatik temsilciler, sivil toplum ve iş adamlarını bir araya getirdi. Etkinlikte Türk mutfağının seçkin örnekleri ikram edildi.

NEW Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), New York'ta düzenlediği iletişim etkinliğinde diplomatik temsilciler, sivil toplum ve iş adamlarını bir araya getirdi.

Etkinliğe Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, TADF Başkanı Gülay Aydemir katıldı.

İş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, diplomatik misyonlardan temsilciler ile farklı sektörlerde çalışan Türk-Amerikan toplumunun mensuplarının katıldığı etkinlikte, misafirlere Türk mutfağının seçkin örneklerinden ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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