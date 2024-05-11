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Türk-Amerikan Akademik Konseyi New York'ta zirve düzenledi

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Türk-Amerikan Akademik Konseyi, Türk akademisyenlerin kurduğu bir organizasyon olarak Türkiye ile ABD arasındaki akademik işbirliğini artırmak amacıyla New York'ta bir zirve düzenledi. Zirvede birçok önemli akademisyen bir araya geldi.

NEW Türkiye ile ABD arasında akademik köprü olmak amacıyla Türk akademisyenlerin kurduğu Türk-Amerikan Akademik Konseyi, New York'ta düzenlediği zirvede çok sayıda önemli akademisyeni bir araya getirdi.

Türk-Amerikan Akademik Konseyi, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da destek verdiği akademi zirvesinde farklı üniversitelerden hocaları buluşturdu.

Önce Harvard ve Yale Üniversitesi gibi ABD'nin köklü üniversitelerinde bir dizi etkinlik düzenleyen konsey, daha sonra New York Akademi Zirvesi başlığıyla New York kentindeki buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türk Amerikan Akademik Konseyi Eş Başkanı Dr. Hakan Karalök, konseyin Türkiye ile ABD arasındaki akademik camialar arasındaki işbirliğini artırmak amacıyla bu ve benzeri etkinlikleri düzenlediğini ve bu zirvede çok sayıda Amerikalı akademisyen ve öğrenci ile temaslarının olacağını kaydetti.

Zirveye Türkiye'den Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Türk-Amerikan Akademik Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Karakaya ve diğer akademisyenler katıldı.

2014 yılında New York'ta kurulan konsey, halen Türkiye ile ABD arasındaki üniversiteler arasındaki işbirliklerini artırmak amacıyla çeşitli etkinlik ve programlar düzenliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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