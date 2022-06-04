Türk-Alman Üniversitesi'ne İlahiyat Fakültesi Kurulacak - Haberler

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Türk-Alman Üniversitesi'ne İlahiyat Fakültesi Kurulacak

ANKA - Güncel
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Türk-Alman Üniversitesi'ne İlahiyat Fakültesi Kurulacak

İstanbul Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmasına karar verildi.

İstanbul Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmasına karar verildi.

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türk-Alman Üniversitesi; İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya dayalı olarak 2010 yılında kuruldu. Türk-Alman Üniversitesi kendisini akademik sınıflamada "araştırma üniversitesi" olarak tanımlıyor. Devlet üniversitesi olarak ücretsiz eğitim veriliyor.

ANKA / Güncel

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