Türk-Alman Üniversitesi'ne İlahiyat Fakültesi Kurulacak - Haberler

Türk-Alman Üniversitesi'ne İlahiyat Fakültesi Kurulacak
ANKA - Güncel
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İstanbul Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmasına karar verildi.
İstanbul Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmasına karar verildi.
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Türk-Alman Üniversitesi; İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya dayalı olarak 2010 yılında kuruldu. Türk-Alman Üniversitesi kendisini akademik sınıflamada "araştırma üniversitesi" olarak tanımlıyor. Devlet üniversitesi olarak ücretsiz eğitim veriliyor.
ANKA / Güncel