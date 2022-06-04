Türk-Alman Üniversitesi'ne İlahiyat Fakültesi kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de - Haberler

Türk-Alman Üniversitesi'ne İlahiyat Fakültesi kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de Alman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, İlahiyat Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜRK-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, İlahiyat Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince karar verildi. Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel Güncel Haberler

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