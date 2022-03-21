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Türk-Alman Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı

AA - Selma Kasap - Güncel
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Türk-Alman Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı

Türk-Alman Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı.

Türk- Alman Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar gerekli belgelerle 1 Nisan Cuma mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, YÖK'e, posta veya "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.

AA / Selma Kasap - Güncel

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