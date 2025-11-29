Türk-Alman Kültür İşleri Derneği 70. Yılını Kutladı

İkinci Dünya Savaşı sırasında kesilen Türk-Alman ilişkilerini canlandırabilmek amacıyla 1955'te kurulan Türk-Alman Kültür İşleri Derneği, Türkiye'deki 70. yılını, Almanya İstanbul Başkonsolosluğunun Kaisersaal Salonu'nda düzenlediği özel programla kutladı.

Derneğin açıklamasına göre, programın açılışında, Almanya Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger, Goethe-Institut İstanbul Müdürü Mani Pournaghi Azar ve Türk-Alman Kültür İşleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Canan Şenöz Ayata konuşma yaptı.

Konuşmacılar, iki ülkenin 70 yıllık kültürel ortaklığının sadece diplomatik bir ilişki olmanın ötesinde, karşılıklı öğrenme, dönüşüm ve ortak değerlerin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Programın ilk bölümünde, Prof. Dr. Nilüfer Tapan ve Prof. Dr. Neşe Onural, Türk-Alman ilişkilerinin eğitim ve kültür alanındaki işbirliklerini değerlendirdi.

Tapan, "Sınırların Ötesinde Köprüler: 70 Yıllık Yaşayan Kültürel Ortaklık" başlıklı konuşmasında, kültürel etkileşimin toplumsal etkilerini ele aldı.

Onural ise "Eğitim Bir Köprüdür: Türk-Alman Ortak Yaşam Yolu" başlıklı sunumuyla eğitim kurumları arasındaki işbirliklerini anlattı.

Sunumların ardından, İstanbul'daki Alman okullarının da katkılarıyla hazırlanan Türk-Alman ilişkileri konulu kısa video gösterimleri yapıldı.

Program, Dr. İclal Cankorel'in, Franz Schubert, Felix Mendelssohn Mendelssohn ve Johannes Brahms'ın eserlerinden oluşan seçkisiyle sona erdi.