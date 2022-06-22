Türk-Alman 7'inci Güvenlik İşbirliği Mekanizma Toplantısı Berlin'de yapıldı - Haberler

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Türk-Alman 7'inci Güvenlik İşbirliği Mekanizma Toplantısı Berlin'de yapıldı

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Türk-Alman 7'inci Güvenlik İşbirliği Mekanizma Toplantısı Berlin'de yapıldı

Türkiye ile Almanya arasındaki Güvenlik İşbirliği Mekanizma Toplantıları'nın 7'incisi Berlin'de düzenlendi.

Türkiye ile Almanya arasındaki Güvenlik İşbirliği Mekanizma Toplantıları'nın 7'incisi Berlin'de düzenlendi.

Almanya İçişleri Bakanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye, Türk tarafından İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Almanya tarafından da İçişleri Müsteşarı Hans-Georg Engelke başkanlık etti.

Görüşmede, Kovid-19 salgını sonrasında terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele konularındaki iş birliğine ivme kazandırılması, PKK-KCK-YPG, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede somut kazanımlar elde edilmesi ele alındı.

Özellikle terör örgütü PKK-KCK-YPG konusunda ve Türk toplumuna yönelebilecek aşırı akımlara yönelik Anayasayı Koruma Teşkilatı 2021 Raporu'ndaki tespitlerin yarattığı riskler ele alınarak atılabilecek adımların somutlaştırılmasına vurgu yapıldı.

Her iki heyet başkanı, mekanizma toplantılarının ve güvenlik iş birliğinin ülkeler için de etkin işleyişinden duyulan memnuniyeti paylaştı.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

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