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Türk Akademisyenler Letonya'da İklim Değişikliği Eğitimi Aldı

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Türk akademisyenler, Letonya'da düzenlenen Erasmus Uzman Değişim Projesi kapsamında doğa ve insan ilişkisini güçlendirmeye yönelik eğitim programına katıldı. Katılımcılar, açık hava yaşam becerileri ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Türk akademisyenler, Letonya Erasmus Uzman Değişim Projesi (OASIS) kapsamında, doğa ve insan arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ile iklim değişikliğiyle mücadelede açık alanda yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programına katıldı.

Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) ortaklığıyla Letonya'da gerçekleştirilen programa, 6 ülkeden 24 uzman ve gençlik çalışanı katılım sağladı.

Eğitime, Türkiye'den Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Akıncı, Akdeniz Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tahsin Şahin ve Öğretim Görevlisi Işık Tunçel ile Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Berfin Berçe Bakır da katıldı.

Program kapsamındaki, "Açık Hava Becerilerinin Güçlendirilmesi" isimli eğitimde, katılımcılar toplumsal ve çevresel sorunlara değinerek, bu sorunları gidermeye yönelik çözümler aradı.

Projenin ilk günlerinde kamp alanında konaklayan ve gün boyu çeşitli açık hava etkinliklerinde yer alan katılımcılar, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında açık alanlarda yaşam koşullarını iyileştirme, doğanın fiziksel ve zihinsel gelişime etkisi, eğitimde dış mekan kullanımı ve bunun öğrenme psikolojisi üzerindeki etkisini deneyimledi.

Katılımcılar düzenlenen atölyelerde ise barınak kurma, ateş yakma, dış mekanda yemek pişirme, yön bulma, ilk yardım ve doğada iz bırakmama gibi konularda eğitimler aldı.

Programın bir bölümünde 24 saatlerini dış mekanda geçiren katılımcılar, öğrendiklerini pratiğe dökebilme ve takım olarak çalışma fırsatı da elde etti.

Programın devamı ekim ayında İtalya'nın Como kentinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel

İklim Değişikliği Letonya Eğitim Güncel Çevre Yaşam

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