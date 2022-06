Türk akademisyen, hidroenerjide uluslararası başarıya imza atan grubun içinde yer aldı

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, Fit for 55 adı verilen paket uyarınca enerji üretiminde daha çevreci yollar tercih etmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken, ülkeler arası iş birliğine odaklanan Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (COST) programının 2022 kazananları arasında TED Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selin Aradağ'ın da bulunduğu aksiyon önerisi PEN@HYDROPOWER (Pan-European Network for Sustainable Hydropower), COST kapsamında bu yıl seçilen 70 proje arasında 2. sırada yer aldı.

Avrupa ülkeleri, Fit for 55 adını verdikleri paketle karbon emisyonlarını azaltmak için geliştirilen politika önerilerini pratiğe dönüştürmenin yollarını bulmaya odaklandı. Bu kapsamda hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynakları, ülkeler arası iş birliğini artırmayı hedefleyen ve Türkiye'nin de kurucuları arasında yer aldığı Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (European Cooperation in Science and Technology | COST Association) programı tarafından öncelikli maddeler arasında sayıldı. Bu kapsamda, önerenleri arasında TED Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selin Aradağ'ın da bulunduğu aksiyon önerisi PEN@HYDROPOWER (Pan-European Network for Sustainable Hydropower), COST kapsamında bu yıl seçilen 70 proje arasında 2. sırada yer aldı.

Her yıl 600'ü aşkın projenin başvurduğu COST'la ilgili değerlendirmelerini paylaşan Prof. Dr. Selin Aradağ Çelebioğlu, "Avrupa'dan ortaklarımız ile geliştirdiğimiz aksiyon önerimizin, çok sayıda proje arasından 2. olarak desteklenmeye layık görülmesi mutluluk verici. Avrupa ve Dünya'daki sürdürülebilir ve temiz enerji ihtiyacı düşünüldüğünde, PEN@HYDROPOWER projemizin temiz enerjiye geçiş ve enerji üretiminde suyun daha anlamlı şekilde kullanımı konusunda önemli bir kapı aralayacağına inanıyoruz. Ben de TED Üniversitesi'ni ve Türkiye'yi temsilen projenin yönetim kurulunda görev alacağım için gururluyum" ifadelerini kullandı.

HİDROENERJİNİN AVRUPA'DA YAYGINLAŞMASI HEDEFLENİYOR

Avrupa Birliği COST programı tarafından kabul edilen aksiyon önerisinin öncelikli hedefinin Avrupa çapında araştırmacılar, mühendisler, akademisyenler, endüstri ve sivil toplum temsilcileri arasında bir ağ oluşturulmasını sağlamak ve konuyla ilgili araştırma gruplarının projelerini desteklemek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Selin Aradağ, "PEN@HYDROPOWER olarak adlandırdığımız bu aksiyon, hidroenerjinin Avrupa'da yaygınlaşması, dijitalleşmesi, sürdürülebilir bir biçimde uygulanabilmesi ve diğer temiz enerji çeşitleriyle birlikte kullanılabilmesine yardımcı olacak şekilde düzenlenmesi gibi çalışmaları artıracak faaliyetlere ev sahipliği yapacak. Bir ağ oluşturma (networking) projesi olarak tasarlanan aksiyon, bu yıl Avrupa Birliği'nin desteklemeye uygun gördüğü projeler arasında yer aldı. Projemiz, COST tarafından belirlenen 70 proje arasında 2. sırada konumlandı" diye konuştu.

PROJE 4 YIL SÜRECEK

Aksiyonun 4 yıl süreceğini ve bu süreçte kendisinin aksiyonun yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacağını anlatan Prof. Dr. Selin Aradağ, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"PEN@HYDROPOWER isimli aksiyon önerimiz, COST'un araştırmacıların Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupalı bilim insanlarının ağ faaliyetlerini desteklemek misyonuna uygun olarak, AB tarafından sağlanacak bütçe kapsamında 4 yıl boyunca Aksiyon Yönetim Komitesi toplantıları, bilimsel çalıştay ve seminerler, bilimsel ziyaretler, kurslar ve araştırma konferansları ile yayınlara öncülük edecek. Makine Mühendisliği, termodinamik, elektrik - elektronik mühendisliği, sürdürülebilir mühendislik, ekonomi, işletme, hidroloji gibi bilim dallarına temas edecek aksiyonumuz, Avrupa'daki araştırma grupları arasında işbirliğini kolaylaştırmak için tüm paydaşları buluşturmaya odaklanacak."

Demirören Haber Ajansı / Güncel